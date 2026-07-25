Sevdiği kızın babası 800 bin lira başlık parası istedi, çareyi inşaatlarda çalışarak arıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın ailesinin talep ettiği 800 bin liralık başlık parasını biriktirmek amacıyla 5 yıldır Ankara'da inşaatlarda işçi olarak çalışıyor.

Türkiye'de başlık parası adetine takılan gençlerden biri olan Mehmet Çiftçi, hem sevdiği kızın ailesine hem de Türkiye'ye seslenerek başlık parası uygulamasının sona ermesini istedi. Şanlıurfa'da yaşayan Mehmet Çiftçi, sevdiği kızla evlenebilmek için kızın ailesinin 800 bin lira başlık parası talep ettiğini belirterek, bu parayı biriktirebilmek amacıyla 5 yıl önce Ankara'ya geldiğini söyledi. Yıllardır inşaatlarda işçi olarak çalıştığını ifade eden Çiftçi, ağır şartlara rağmen yıllardır alın teri döktüğünü ancak ekonomik şartlar nedeniyle istediği miktarı bir türlü biriktiremediğini dile getirdi. Tek amacının sevdiği kadınla yuva kurmak olduğunu söyleyen Çiftçi, kızın ailesine seslenerek başlık parası talebinden vazgeçmelerini istedi. Çiftçi, amacının sevdiğiyle bir çatı altında olmak olduğunu ve Türkiye'de başlık parası adetinin bir an önce kalkmasını dile getirdi. Başlık parasının yalnızca kendi sorunu olmadığını vurgulayan Çiftçi, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde binlerce gencin aynı nedenle evlenemediğini belirtti.

"Gençlerin sesi olmak istiyorum"

Şanlıurfa'da ve Güneydoğu Anadolu'nun diğer illerinde başlık parası adetinin kalkması gerektiğini belirten Çiftçi, "Ben aslen Şanlıurfalıyım. Başlık parasını toplamak için Ankara'ya geldim ama başlık parası çok olduğu için toplayamıyorum. Asgari ücretle çalışıyorum. Başlık parası adetinin kalkmasını istiyorum. Bana 'Başlık parası 700-800 bin lira, parayı getirmezsen sana kız yok' dediler. Ben de kendi çaremin başına bakmak durumunda kaldım. 5 yıldır inşaatlarda çalışıyorum. Parayı zor topluyorum. Gençlerin sesi olmak istiyorum. Sadece benim değil, oradaki bütün gençlerin sesi olmak istiyorum. Oradaki bütün gençler bu durumdan dolayı evlenemiyor. Zor bir durum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an çalışmak zorundayım. Sevdiğim kız bana kaçarsa sıkıntı olur, kaçıramam" diye konuştu.

"Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu?"

Ailesinin ve kendisinin durumu olmadığı için sevdiğiyle kavuşamadığını ifade eden Çiftçi, "Ailemin de parası olmadığı için bana yardım edemediler. Zenginlerin kalbi var da fakirlerin yok mu? Biz de evlenmek istiyoruz ama başlık parası yüzünden evlenemiyoruz. 'Gençler evlensin' diyorlar ama oradaki gençler başlık parası yüzünden evlenemez. Bu durumu yaşayan arkadaşlarım da var. Onlar da 5-6 yıldır inşaatlarda çalışıyor, evlenemezler. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Bu duruma bir çare bulsunlar. Buna 'dur' diyecek birisi lazım. Gençler Şanlıurfa'da evlenemiyor. 700-800 bin lira başlık parası olamaz. Ben sevdiğimi parayla satın alamam. Gönlüm sevmişse sevmiş, karşı taraf da sevmişse sevmiş. Bunu yaşayan bilir. Buradan ailesine de seslenmek istiyorum. Ben kızınızı kalpten seviyorum. O da beni seviyor. Lütfen başlık parasını kaldırın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı