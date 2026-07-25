Tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan hasta kurtarılamadı

Karabük'te kalp rahatsızlığı nedeniyle başvurduğu hastanede tetkik sonuçlarını beklemeden ayrılan kişi, hastane yakınında fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet A., kalp rahatsızlığı şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkikler kapsamında kan örneği verilen Mehmet A., doktor değerlendirmesi ve sonuçları beklenmeden hastaneden ayrıldı.

Hastane kapısından yaklaşık 20 metre uzaklıkta yürüdüğü sırada fenalaşan Mehmet A., yere düşerek başını kaldırıma çarptı.

İhbar üzerine hastane personeli sedyeyle olay yerine geldi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet A., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 40 dakika boyunca kalp masajı yapılan şahıs müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce anjiyo olduğu ve kalbine stent takıldığı öğrenilen Mehmet A'nın kalp kontrolü amacıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı