Ümraniye’de kaçan boğa sanayi sitesinde dükkana girdi, çalışanlar panikle kaçtı

ÜMRANİYE'de sahibinin elinden kaçan boğa, sanayi sitesinde dükkana girdi. İş yeri çalışanlarının panikle kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 12.20 sıralarında Ümraniye'deki bir sanayi sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kaçan boğa sanayi sitesi içerisinde koşmaya başladı. Kaçan boğa nedeniyle sanayi esnafı kısa süreli panik yaşadı. Boğayı yakalamak için çevrede bulunan esnaf seferber olurken, kaçışını sürdüren boğa bir dükkana girdi.

Boğanın dükkana girmesi üzerine içeride bulunan çalışanlar panikle dışarı çıktı. Bir süre iş yerinin içinde dolaşan boğa daha sonra yeniden dışarı çıkarak kaçmaya devam etti. Çevredekilerin uzun süren çabası sonucu yakalanan boğa sahibine teslim edildi. Boğanın dükkana girdiği ve çalışanların panikle kaçıştığı anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı