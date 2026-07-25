Filenin Sultanları finale yükseldi
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i net bir skorla 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz şampiyonluk kupası için Brezilya ile yarın 14.30'da kozlarını paylaşacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.
İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.
FİNAL MAÇIN YARIN
Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'da final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)
3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye
2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye
1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye
TURNUVA PERFORMANSLARI
VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Kanada'yı saf dışı bırakmıştı.
Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle lig etabında 9. sırada yer aldı, çeyrek finalde ise ABD'yi eledi.