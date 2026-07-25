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Filenin Sultanları finale yükseldi

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Filenin Sultanları finale yükseldi
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i net bir skorla 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Millilerimiz şampiyonluk kupası için Brezilya ile yarın 14.30'da kozlarını paylaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.

İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇIN YARIN

Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'da final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)

3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye

2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye

1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye

TURNUVA PERFORMANSLARI

VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Kanada'yı saf dışı bırakmıştı.

Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle lig etabında 9. sırada yer aldı, çeyrek finalde ise ABD'yi eledi.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

dünya kupasında football dan elendik bari bu kızlar bizi sevindiriyor kazanmaları ile

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Haber Yorumlarıvedat cici :

Atatürkün Torunları Helal

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Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Tebrikler, demek ki takıma, dayı, amca ve siyaset karışmamış, tertemiz gidiyor. Furbol federasyon başkanı görsün diyeceğimde anlamaz ki

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Haber YorumlarıTurgay Delen:

bravo Kizlar

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