Filenin Sultanları finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'e konuk oldu.

İlk seti 25-21, ikinci seti 25-15 ve üçüncü seti de 25-20 kazanan Ay-yıldızlılarımız sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak adını finale yazdırdı ve Brezilya'nın rakibi oldu.

FİNAL MAÇIN YARIN

Filenin Sultanları yarın TSİ 14.30'da final maçında Brezilya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

ÇİN - TÜRKİYE: 0-3 (MAÇ SONUCU)

3. Set Sonucu: Çin 20-25 Türkiye

2. Set Sonucu: Çin 15-25 Türkiye

1. Set Sonucu: Çin 21-25 Türkiye

TURNUVA PERFORMANSLARI

VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamlayan Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise Kanada'yı saf dışı bırakmıştı.

Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan Çin ise 6 galibiyetle lig etabında 9. sırada yer aldı, çeyrek finalde ise ABD'yi eledi.