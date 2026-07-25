Kahve markasının reklam yüzü olan Gülşen'e rekor ücret

Sahne performansları ve cesur kıyafetleri adından söz ettiren Gülşen, bu kez yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının tek kampanyadan milyonlar kazandığı öne sürüldü.

KONSER MARATONU DEVAM EDİYOR

Konser maratonuna ara vermeden devam eden Gülşen, bu kez müzik kariyeriyle değil yaptığı reklam anlaşmasıyla magazin gündeminin odağı oldu. Ünlü şarkıcı, bir kahve markasının yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

REKLAM YÜZÜ OLDU

Sahne tarzı, güçlü sesi ve açıklamalarıyla sık sık konuşulan Gülşen'in, markayla yaptığı iş birliği kapsamında reklam filmi çekimlerini tamamladığı öğrenildi. Kampanyanın kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor.

20 MİLYON TL ALDI

Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Gülşen, söz konusu reklam anlaşmasından 20 milyon TL gelir elde etti. Anlaşmanın mali boyutuna ilişkin ünlü şarkıcıdan da markadan da resmi bir açıklama gelmedi.