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Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı

Tehlikeye aldırmadan kanalda serinleyen çocukları polis çıkardı, ailelerine ceza yazdı
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ADANA’da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı.

ADANA'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Uygulama yapan polis ekipleri, kanalda yüzen çocukları kıyıya çıkarıp, ailelerine 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası kesti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklığını 32 derece olarak ölçtüğü kentte, yüksek nemle birleşince hissedilen sıcaklık daha da arttı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise serinlemek için çeşitli yollar aradı. Bazıları parklara giderek ağaç gölgelerinde serinlemek isterken, bazı çocuk ve gençler ise tehlikeye aldırış etmeden kentteki sulama kanallarında yüzdü.

Bu yıl 14 kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarına yönelik uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda denetim yaptı.

SUDAN ÇIKARILANLARA CEZA YAZILDI

Polisin geldiğini gören çocukların bazıları kaçmaya çalıştı. Suda kalanlar ise ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı. Polis, çocuklara bilgilendirici broşür verip uyarırken, 15 yaşının üzerindekilere de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uyguladı. Para cezası, 15 yaşının altındaki çocukların ise ailelerine kesildi.

'BOĞULANLAR YÜZMEYİ BİLMİYOR'

Sudan çıkarılan çocuklardan Yusuf Can (16), "Burada yüzmek çok güzel. Ağabeyimin arkadaşı burada boğulma tehlikesi geçirdi. O yüzmeyi bilmiyordu. Korkunun ecele faydası olmaz. Burada boğulanlar yüzmeyi bilmiyor. Biz biliyoruz" diye konuştu.

Başka bir çocuk ise "Evden havuza gideceğimizi söyleyerek çıkıp, buraya geliyoruz" dedi.

7 KİŞİYE CEZA

Polis, dron ile bölgedeki vatandaşlara sulama kanallarında yüzmenin tehlikeli olduğu yönünde anonslu uyarı yaptı. Ayrıca gün boyu süren uygulama kapsamında 7 kişiye para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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