İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 23 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 625. Sokak, 626. Sokak, 629. Sokak, 631. Sokak, Anadolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764378’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 614. Sokak, 616. Sokak, 617. Sokak, 618. Sokak, 619. Sokak, 620. Sokak, 622. Sokak, 623. Sokak, Anadolu Caddesi, İleri Sokak, Mazlum Sokak ve Mehmet Akif Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764385’tir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür, Kurtuluş ve Yalı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kültür Mahallesi’nde 1100. Sokak, 1101. Sokak, 1102. Sokak, 1103. Sokak, 669. Sokak, 698. Sokak, 701. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 704. Sokak, 707. Sokak, 711. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak, 718. Sokak, 719. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 723. Sokak, Çamlık Caddesi, Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Sakin Sokak kesintiden etkilenecektir. Ayrıca Kurtuluş Mahallesi ile Yalı Mahallesi’ndeki Haraççı Bahçe Küme Evleri ve Karayerler Küme Evleri de kesinti kapsamındadır. Çalışma ID numarası 3767510’dur.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kültür Mahallesi’nde 669. Sokak, 698. Sokak, 699. Sokak, 701. Sokak, 703. Sokak ve Çamlık Caddesi etkilenecektir. Kurtuluş Mahallesi’nde ise 669. Sokak, 670. Küme Evleri, 674. Sokak, 675. Sokak, 676. Sokak, 678. Sokak, 679. Sokak, 680. Sokak, 683. Sokak, 686. Sokak, 688. Sokak, 689. Sokak, 692. Sokak, Çamlık Caddesi, Güzelhisar Caddesi ve Tuna bölgesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767514’tür.

BERGAMA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mahmudiye Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Mahmudiye Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3763102’dir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaveliler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Karaveliler Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3763104’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaveliler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Karaveliler Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3763110’dur.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Kaşıkçı Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767466’dır.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 5053. Sokak, 5053/1. Sokak, Koca Küme Evleri, Yanık Küme Evleri ve Yeşiller Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768591’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yukarıbey Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Koca Küme Evleri ve Kozak Bergama Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768635’tir.

BORNOVA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamiçi, Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 9750. Sokak, 9751. Sokak, Funda Sokak, Gündoğdu Sokak, Kayadibi Caddesi ve Zakkum Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764281’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaçam ve Kayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Gelincik Sokak ve Kayadibi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764283’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 836. Sokak, 837/2. Sokak, 837/3. Sokak, 864. Sokak, 865. Sokak, 865/1. Sokak, 865/2. Sokak, 866. Sokak, 876. Sokak, 877. Sokak, 878. Sokak, 879. Sokak, 879/2. Sokak, 879/3. Sokak, 879/4. Sokak, 880. Sokak, 882. Sokak, 883. Sokak, 883/1. Sokak, 885. Sokak, 891. Sokak, 895. Sokak, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767235’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü ve Kızılay mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. İnönü Mahallesi’nde 730. Sokak, Ersoy Caddesi ve Şehit Mustafa Caddesi; Kızılay Mahallesi’nde ise 728. Sokak, Ersoy Caddesi ve Hürriyet Caddesi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767239’dur.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 503. Sokak, 504. Sokak, 505. Sokak, 506. Sokak, 507. Sokak, 507/1. Sokak, 508. Sokak, 508/1. Sokak, 509. Sokak, 510. Sokak, 513. Sokak, 513/1. Sokak, 513/2. Sokak, 514. Sokak, 514/1. Sokak ve 514/2. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767245’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 473. Sokak, 476. Sokak, 476/1. Sokak, 498. Sokak, 702. Sokak, 704. Sokak, 705. Sokak, 707. Sokak, 708. Sokak, 710. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak ve 717. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767248’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 467. Sokak, 468. Sokak, 469. Sokak, 470. Sokak, 471. Sokak, 472. Sokak, 472/1. Sokak, 473. Sokak, 474. Sokak, 476. Sokak, 477. Sokak, 483. Sokak, 487. Sokak, 490. Sokak, 491. Sokak, 491/1. Sokak, 492. Sokak, 493. Sokak, 497. Sokak, 498. Sokak, 498/1. Sokak, 499. Sokak ve Park İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767251’dir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 845/1. Sokak, 846. Sokak, 847. Sokak, 849. Sokak, 850. Sokak, 850/1. Sokak, 851. Sokak, 852. Sokak, 852/1. Sokak, 853. Sokak, 857. Sokak, 857/1. Sokak, 858. Sokak, 858/1. Sokak, 858/2. Sokak, 858/3. Sokak, 858/4. Sokak, 859. Sokak, 861/1. Sokak, 862. Sokak ve 864. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768222’dir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 915. Sokak, 928. Sokak, 929. Sokak, 937. Sokak, 938. Sokak, 941. Sokak, 942. Sokak, 944. Sokak, 944/1. Sokak, 945. Sokak, 945/1. Sokak, 945/2. Sokak, 945/3. Sokak, 946. Sokak, 947. Sokak, 949. Sokak, Barbaros Caddesi, Park İçi Yolu, Süleymaniye Caddesi ve Türkay Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768224’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mevlana Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1700. Sokak, 1701. Sokak, 1701/2. Sokak, 1707. Sokak, 1707/1. Sokak, 1707/3. Sokak, 1707/4. Sokak, 1707/5. Sokak, 1707/8. Sokak, 1707/9. Sokak, 1710. Sokak, 1710/3. Sokak, 1711. Sokak, 1711/5. Sokak, 1711/6. Sokak, 1711/7. Sokak, 1713/2. Sokak, 1715. Sokak, 1738/1. Sokak ve Çocuk Parkı İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768574’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mevlana Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1700. Sokak, 1710/5. Sokak, 1711/1. Sokak, 1711/2. Sokak, 1713. Sokak, 1713/1. Sokak, 1713/2. Sokak, 1713/7. Sokak, 1731. Sokak, 1732. Sokak, 1733. Sokak, 1734. Sokak, 1736. Sokak, 1737. Sokak, 1738. Sokak, 1738/1. Sokak, 1739. Sokak, 1739/1. Sokak, 1740. Sokak, 1740/1. Sokak, 1776. Sokak ve Park İçi Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768847’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 1001. Sokak, 1002. Sokak, 994. Sokak, 994/1. Sokak, 994/2. Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu, Ersoy Caddesi ve Turgut Reis Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768799’dur.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Osmangazi Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769731’dir.

KARABURUN

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 101. Sokak, 44. Sokak, 46. Sokak, 525. Sokak, 56. Sokak, 57. Sokak, 58. Sokak, 59. Sokak, 62. Sokak, Ayıbalığı Caddesi, Fakülte Caddesi, İzmir Caddesi ve Mordoğan Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767153’tür.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 6. Sokak, 10. Sokak, 11. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak, 14. Sokak, 16. Sokak, 17. Sokak, 18. Sokak, 19. Sokak, 20. Sokak, 21. Sokak, 22. Sokak, 24. Sokak, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Gökpınar Küme Evleri ve İzmir Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767160’tır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 88. Sokak, 89. Sokak, 90. Sokak, 91. Sokak, 92. Sokak, 93. Sokak ve 94. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767173’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Çatalkaya Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768323’tür.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Çatalkaya Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768334’tür.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Körfez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769038’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İç Yol ve Körfez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769042’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 515. Sokak, 518. Sokak, 520. Sokak, 524. Sokak, 526. Sokak, 527. Sokak ve Körfez Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769047’dir.

KARŞIYAKA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mavişehir Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Aziz Nesin Bulvarı, Caher Dudayev Bulvarı, Hanri Benazus Caddesi ve Hasan Tahsin Uzer Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767014’tür.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 00.45 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Mustafa Kemal Mahallesi’nde 6753/4. Sokak, 6753/6. Sokak, 6753/7. Sokak, 6753/8. Sokak, 6753/9. Sokak, 6753/10. Sokak, 6753/13. Sokak, 6753/14. Sokak, 6753/21. Sokak, 6755/4. Sokak, 6756. Sokak, 6820. Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, Esin Sitesi Park İçi Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi etkilenecektir. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ise 6820. Sokak kesinti kapsamındadır. Çalışma ID numarası 3770062’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Mustafa Kemal Mahallesi’nde 6753/4. Sokak, 6753/6. Sokak, 6753/7. Sokak, 6753/8. Sokak, 6753/9. Sokak, 6753/10. Sokak, 6753/13. Sokak, 6753/14. Sokak, 6753/21. Sokak, 6755/4. Sokak, 6756. Sokak, 6820. Sokak, Bülent Ecevit Caddesi, Esin Sitesi Park İçi Yolu ve Şehit Pilot Üsteğmen Osman Onur Özkaya Caddesi etkilenecektir. Zübeyde Hanım Mahallesi’nde ise 6820. Sokak kesinti kapsamındadır. Çalışma ID numarası 3770065’tir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mustafa Kemal ve Zübeyde Hanım mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki 6755/4. Sokak, 6756. Sokak ve 6820. Sokak ile Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki 6820. Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3770069’dur.

ÖDEMİŞ

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bayırlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Bayırlı Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767011’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767015’tir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767018’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Emmioğlu, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kayaköy, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Ortaköy, Sekiköy, Seyrekli, Şirinköy, Suçıktı, Süleymanlar, Tosunlar, Türkmen, Üç Eylül, Üzümlü, Veliler, Yeniköy ve Yusufdere mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

Bebekler Mahallesi’nde Bebekler Köyü İç Yolu ve Bebekler Küme Evleri; Bülbüller Mahallesi’nde Bülbüller Küme Evleri ve Bülbüller Yolu; Çamyayla Mahallesi’nde Çamyayla Küme Evleri; Demircili Mahallesi’nde Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri ve Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Dereuzunyer Mahallesi’nde Baraj Sokak, Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sokak ve Orman Sokak; Emmioğlu Mahallesi’nde Balabanlı Yolu Caddesi; İlkkurşun Mahallesi’nde Alabaş Küme Evleri, İlkkurşun Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu; Işık Mahallesi’nde Işıklar Küme Evleri ve Yukarı Aktaş Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Karadoğan Mahallesi’nde Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu ve Karadoğan Küme Evleri; Karakova Mahallesi’nde Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu ve Karakova Küme Evleri; Kayaköy Mahallesi’nde Alabaş Küme Evleri; Kerpiçlik Mahallesi’nde Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri ve Kerpiçlik Küme Evleri; Kızılca Mahallesi’nde Kızılca Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Köseler Mahallesi’nde İsimsiz Yol, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu ve Köseler Küme Evleri; Ortaköy Mahallesi’nde Ortaköy Küme Evleri; Sekiköy Mahallesi’nde İzmir Ödemiş Yolu, Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri ve Yeniköy Kahveleri Küme Evleri; Seyrekli Mahallesi’nde Seyrekli Küme Evleri; Şirinköy Mahallesi’nde Şirinköy Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Suçıktı Mahallesi’nde Manastır Küme Evleri ve Suçıktı Küme Evleri; Süleymanlar Mahallesi’nde Süleymanlar Küme Evleri; Tosunlar Mahallesi’nde Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri ve Tosunlar Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Türkmen Mahallesi de kesinti kapsamındadır.

Üç Eylül Mahallesi’nde 2. Kabaklı Özü Mevkii, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri ve Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri; Üzümlü Mahallesi’nde Üzümler Küme Evleri; Veliler Mahallesi’nde Veliler Mevkii, Veliler Köyü İç Yolu ve Veliler Küme Evleri kesintiden etkilenecektir.

Yeniköy Mahallesi’nde Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri; Yusufdere Mahallesi’nde ise Tek Bıçak Küme Evleri ve Yusufdere Küme Evleri kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767050’dir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tekke Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Elmabağ Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768276’dır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tekke Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Elmabağ Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768280’dir.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768290’dır.

24 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden İlkkurşun Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3768297’dir.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Alabaş Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769464’tür.

25 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden Alabaş Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3769469’dur.

27 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamyayla ve Horzum mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Çamyayla Mahallesi’nde Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri etkilenecektir. Horzum Mahallesi’nde ise Çalı Sokak, Darıovası Küme Evleri, Dumanlı Sokak, Gencer Yaylası Küme Evleri, Horzum Köyü İç Yolu, İsimsiz Yol, Taşlı Sokak ve Yakup Fidan Sokak kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767208’dir.

BUCA

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hürriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 469. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi, Hasan Şarlayan Sokak ve Mehmet Akif Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3764267’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 01.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

İnönü Mahallesi’nde 672. Sokak, 672/5. Sokak, 672/7. Sokak, 672/8. Sokak, 672/9. Sokak, 672/10. Sokak, 672/12. Sokak, 672/13. Sokak, 672/18. Sokak, 672/21. Sokak, 672/23. Sokak, 672/24. Sokak, 672/25. Sokak, 672/26. Sokak, 672/27. Sokak, 672/28. Sokak, 672/29. Sokak, 672/30. Sokak, 672/34. Sokak, 672/35. Sokak, 672/37. Sokak, 672/38. Sokak, 672/39. Sokak ve 672/40. Sokak kesintiden etkilenecektir.

Ayrıca 677/1. Sokak, 677/5. Sokak, 677/8. Sokak, 677/12. Sokak, 677/14. Sokak, 677/15. Sokak, 677/16. Sokak, 677/17. Sokak, 677/18. Sokak, 677/19. Sokak, 677/21. Sokak, 677/22. Sokak, 677/27. Sokak, 677/28. Sokak, 677/30. Sokak, 677/31. Sokak, 677/32. Sokak, 677/33. Sokak, 677/34. Sokak, 677/35. Sokak, 677/36. Sokak, 677/37. Sokak, 677/38. Sokak, 677/39. Sokak, 677/40. Sokak, 677/46. Sokak, 678/3. Sokak, 689/3. Sokak, 689/6. Sokak, 689/7. Sokak, 689/8. Sokak, 689/9. Sokak, 689/10. Sokak, 689/11. Sokak, 689/12. Sokak, 689/13. Sokak, 689/14. Sokak, 689/16. Sokak, 689/18. Sokak, 689/19. Sokak, 689/20. Sokak, Osman Serdengeçti Caddesi ve Otokent Galericiler Sitesi İçi Yolu da kesinti kapsamındadır.

Mustafa Kemal Mahallesi’nde 677/19. Sokak, 677/48. Sokak, 677/49. Sokak, 677/50. Sokak, 677/51. Sokak, 677/52. Sokak, 677/53. Sokak, 677/54. Sokak, 686/5. Sokak, 686/10. Sokak, 686/27. Sokak, 686/28. Sokak, 686/30. Sokak, 686/32. Sokak, 686/35. Sokak, 686/37. Sokak, 686/38. Sokak, 686/39. Sokak, 686/40. Sokak, 686/46. Sokak, 686/47. Sokak, 686/49. Sokak, 686/52. Sokak ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3766996’dır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 06.00 ile 06.15 arasında, aynı bölgelerde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle yeniden elektrik kesintisi planlanmaktadır. İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerindeki yukarıda belirtilen sokak, cadde ve site içi yollar kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3766998’dir.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 01.00 ile 06.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü ve Mustafa Kemal mahallelerinde elektrik kesintisi planlanmaktadır. İnönü Mahallesi’nde 677/19. Sokak, 677/30. Sokak, 677/32. Sokak, 677/36. Sokak, 677/38. Sokak, 677/39. Sokak ve 677/40. Sokak; Mustafa Kemal Mahallesi’nde ise Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767000’dir.

GÜZELBAHÇE

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Siteler Mahallesi’nde elektrik kesintisi planlanmaktadır. Kesintiden 227. Sokak, 231. Sokak, 233. Sokak, 235. Sokak, 237. Sokak, 239. Sokak, 241. Sokak, 408. Sokak, 410. Sokak, 414. Sokak, 416. Sokak, 418. Sokak, 420. Sokak, 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı ve Mithatpaşa Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3767231’dir.