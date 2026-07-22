Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

Bolu İl Genel Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda köylerde su sayacı uygulaması hayata geçirildi. Su tasarrufunu artırmayı amaçlayan uygulama bazı köylerde destek görürken, Merkez ilçesine bağlı Ulumescit köyünde vatandaşlar karara tepki gösterdi.

KÖYLÜLER UYGULAMANIN İPTALİ İÇİN İMZA TOPLADILAR

Yaklaşık 30 yıl önce köyün içme ve kullanma suyu hattını kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirten köylüler, Özel İdare'nin su altyapısına herhangi bir katkı sunmadığını savundu. Su hattının bakımını da bugüne kadar kendilerinin üstlendiğini ifade eden vatandaşlar, uygulamanın iptali için yaklaşık 200 imza toplayarak yetkililere teslim etti. Ayrıca uygulamayı onayladığı gerekçesiyle köy muhtarına tepki gösterildiği, bazı ihtiyar heyeti üyelerinin de görevlerinden ayrıldığı öğrenildi.

"GEREKİRSE MAHKEMEYE DE VERECEĞİZ"

Köy sakinlerinden Salih Tunuslu, suyun doğal kaynaklardan cazibeyle köye ulaştığını belirterek, uygulamanın gereksiz olduğunu savundu. İtirazlarını resmi makamlara ilettiklerini söyleyen Tunuslu, taleplerine yanıt verilmemesi halinde hukuki yollara başvuracaklarını ifade etti.

"SU HATTINI KENDİ İMKANLARIMIZLA KURDUK"

Köyün eski muhtarı Mehmet Civan ise su altyapısının devlet desteği olmadan inşa edildiğini öne sürdü. Yaklaşık 8 kilometrelik su hattını köylülerin imkanlarıyla yaptıklarını anlatan Civan, depodan borulara kadar tüm masrafların köy halkı tarafından karşılandığını söyledi.

"AMACIMIZ DEVLETE KARŞI ÇIKMAK DEĞİL, SESİMİZİ DUYURMAK"

Köy sakinlerinden Nurcan Uzunöz de köyde bugüne kadar su sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, amaçlarının devlete karşı çıkmak değil, seslerini duyurmak olduğunu dile getirdi. Uzunöz, suyun tamamen doğal akışla köye ulaştığını ve çözüm odaklı bir yaklaşım beklediklerini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com