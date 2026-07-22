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İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu

İki eski ezeli rakip buluştu: Casemiro, Messi'nin takımı arkadaşı oldu
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Real Madrid formasıyla yıllarca Lionel Messi'nin Barcelona'sına karşı mücadele eden Brezilyalı yıldız Casemiro, bu kez Arjantinli futbolcuyla aynı takımda buluştu. Manchester United'dan ayrılan 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, MLS ekibi Inter Miami ile 2027 yılı sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Manchester United'dan ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro, kariyerini ABD'de sürdürecek.

TRANSFER RESMEN DUYURULDU: MESSİ İLE TAKIM ARKADAŞI OLDU

Tecrübeli futbolcu, Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi. Sözleşmede ayrıca Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

KARİYERİ KUPALARLA DOLU

2022 yılında Real Madrid'den Manchester United'a transfer olan Casemiro, İngiliz ekibinde geride kalan sezonda 35 maçta forma giyerek 9 gol kaydetti.

Brezilyalı yıldız, Real Madrid kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 3 La Liga şampiyonluğu başta olmak üzere toplam 18 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı isimleri arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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