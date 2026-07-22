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Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı Haber Videosunu İzle
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
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Özgür Özel'in "Yeni partiyi kuruyoruz" açıklamasının yankıları sürerken Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Haberler.com ekranlarına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Dedetaş'ın "Baba ocağı" CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceğini ifade etti.

  • Özgür Özel, yeni partinin milletvekilleriyle kurulacağını ve açık ara farkla ana muhalefet partisi olunacağını duyurdu.
  • CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş ve Beyoğlu dahil çoğu belediyenin CHP'de kalacağını açıkladı.
  • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yeni partiye katılmayıp CHP'de kalacaklarını belirtti.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Toplantısı'nda veda etmek üzere kürsüye çıktı. Özel, "Yeni partimizi milletimizin seçtiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz. Açık ara farkla ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi. Bu sözlere Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi.

TEKİN: BUNDAN SONRA KİMSE BİZİ SUSTURAMAZ 

Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Tekin yeni parti ilanıyla ilgili, "Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olacak. Partinin kurumsal kimliğine zarar ziyan gelmesin diye hep suskun kaldık ama bundan sonra kimse bizi susturamaz" ifadelerini kullandı.

"ÜSKÜDAR, KARTAL, SARIYER, BEŞİKTAŞ..."

Açıklamasının devamında "Herkesin çok merak ettiği, ilk kez burada ifade edeceğim" diyen Tekin, "Beylikdüzü Belediyesi partisinde kalacak mesela. Örneğin yine Üsküdar, Kartal, Sarıyer, Beşiktaş, Beyoğlu… Yani hemen hemen bütün belediyelerimiz Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağında yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN YOL ARKADAŞIYDI 

Gürsel Tekin'in saydığı isimler arasında en çok dikkat çeken Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş oldu. Ekrem İmamoğlu'nun yakın yol arkadaşlarından biri olan Dedetaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'de siyasete devam edecek olmasının seçmen kitlesinde nasıl karşılık bulacağı merak konusu... 

ZEYDAN KARALAR "KATILMAYACAĞIM" DEDİ 

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Özgür Özel'in kuracağını açıkladığı yeni partiye katılmayacağını belirtti. Gazeteci Hilal Köylü'ye konuşan Karalar, "Yeni Parti'ye geçecek misiniz?" sorusuna, "CHP'de kalacağım. 54 yıllık CHP'liyim. Benim isimlerle işim yok. Mücadele, Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli." yanıtını verdi.

İNAN GÜNEY DE "CHP" DEDİ 

Görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tahliye olduktan sonra yaptığı açıklamada "Ben hayatım boyunca siyasi kimliğini açık yaşamış bir insanım Sayın Başkanım. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesiyim, bir neferiyim. Siyasi faaliyetlerim açıktır, meşrudur, herkesin gözü önündedir. Beyoğlu ilçesinde 45 mahallede genci, yaşlısı, kadını, erkeği beni gördü mü bir örgüt görmüş kadar olur; ama o örgütün adı Cumhuriyet Halk Partisi örgütüdür" demişti. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Baba Ocağı mı kaldı . Hepiniz çil yavsuru gibi dağıldınız. Toplayabilen , sahne alabilen parsayı toplar. Yeter ki güzel bir seçim olsun

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