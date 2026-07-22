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Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu: "Sirenler çalacak, panik yapmayın" uyarısı

Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu: 'Sirenler çalacak, panik yapmayın' uyarısı
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Samsun Valiliği AFAD, il genelinde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınını 23 Temmuz Perşembe saat 14.30'da yapacak. Vatandaşların endişelenmemesi istendi.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ), il genelinde kurulumu tamamlanan İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) için siren testi yapılacağını duyurdu. Vatandaşların duyulacak ses ve anonslar karşısında endişeye kapılmamaları istendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan basın bilgilendirmesinde, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu'nun 24'üncü maddesine istinaden AFAD Başkanlığı koordinesinde yürütülen "İkaz ve Alarm Sistemi Kurulum Projesi" kapsamında ildeki çalışmaların tamamlandığı bildirildi. AFAD ve ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen yerli ve milli projenin test yayınına ilişkin detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Test Perşembe günü saat 14.30'da yapılacak

Açıklamaya göre il genelindeki siren sisteminin testi, 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek. Test sırasında sirenlerden şu yayın ve anonslar duyulacak:

Anons: "Dikkat dikkat! İlimizde kurulan İkaz ve Alarm Sistemi'nin test yayınıdır. Lütfen panik yapmayınız!"

Siren: 30 saniye süreli dalgalı siren sesi-kırmızı alarm.

"Endişeye Kapılmayın"

Yapılan duyuruda, yüksek sesle gerçekleştirilecek test süresince kurum, kuruluş ve vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermeleri ve duyulacak test yayınları nedeniyle herhangi bir endişe veya paniğe kapılmamaları önemle rica edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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