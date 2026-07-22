Beşiktaş'ta Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın ana gündem maddesi Muhammed Salah olmaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ TEYİT ALDI, BEKLEMEYE GEÇTİ

34 yaşındaki Mısırlı yıldızla yıllık 12 milyon Euro üzerinden 2 yıllık anlaşmaya varan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yapılan son temasta anlaşmaya sadık olunduğu teyidini aldı. Ancak Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın sezon başına yaklaşık 6 milyon Euro'yu (%35) bulan komisyon talebi transferde pürüz yarattı. Talebi reddeden Beşiktaş yönetimi, el sıkışılan ilk rakamlarda sabit kalacağını ileterek menajer tarafının kararını beklemeye geçti.

SALAH DIŞINDA 3 TRANSFER DAHA

Salah transferindeki bekleyiş sürerken, siyah-beyazlı yönetim teknik direktör İtaliano'nun raporu doğrultusunda diğer mevkiler için de temaslarını hızlandırdı: İtaliano'nun aradığı tempolu ve dinamik orta saha profilinde olan Newcastle United'ın 26 yaşındaki oyuncusu Joe Willock için resmi temaslara başlandı.

Savunma hattı için Flamengo forması giyen Leo Pereira ile yapılan görüşmelerde ortak noktada buluşulamaması üzerine alternatif rota çizildi. Siyah-beyazlılar, İtaliano'nun eski öğrencisi olan ve Brighton'da oynayan İgor Julio'yu gündemine aldı.

Kanat takviyesi için listesinin ilk sırasına Leipzig'in 23 yaşındaki Belçikalı yıldızı Johan Bakayoko'yu koyan Beşiktaş, hem oyuncu hem de kulübüyle iletişime geçerek maliyet araştırmasına başladı. Genç yeteneğin talibinin çok olması ise süreci zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.