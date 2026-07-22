Kütahya'da tahliye gerginliği! 84 yaşındaki kadın ve oğlu ekiplere direndi

Kütahya'da kamulaştırıldığı belirtilen bir taşınmazın tahliyesi sırasında polis ve zabıta ekipleri ile ev sahipleri arasında gergin anlar yaşandı. Bölücek Mahallesi'nde bulunan müstakil evdeki tahliye işlemleri, ekiplerin uzun süren ikna çabalarının ardından devam etti.

TAHLİYE SIRASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre, Bölücek Mahallesi Bülent Erkılavuz Caddesi üzerindeki müstakil ev hakkında daha önce alınan tahliye kararının uygulanması için polis ve zabıta ekipleri adrese geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında başlatılan tahliye sırasında evde bulunan 84 yaşındaki Mürvet Demiş ile oğlu Ali Galip Demiş'in ekiplere direnç göstermesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.

Ekiplerin uzun süren ikna çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine kontrollü şekilde devam edildi. Olası olumsuzluklara karşı bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, çevrede toplanan vatandaşlar da yaşananları izledi.

BELEDİYE: KAMULAŞTIRMA TAMAMLANDI

Belediye avukatlarından edinilen bilgilere göre, söz konusu taşınmaz hakkında 2023 yılında tahliye kararı verildiği, kamulaştırma sürecinin tamamlandığı ve hak sahiplerine yasal haklarının teslim edilerek arsa bedelinin ödendiği ifade edildi.

Belediye kaynakları ayrıca, evin bulunduğu alanın imar planında yol olarak ayrıldığını, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına rağmen tahliyenin gerçekleştirilememesi nedeniyle planlanan yol projesinin bugüne kadar hayata geçirilemediğini öne sürdü.

ÇALIŞMALAR SÜRDÜ

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekiplerin bölgedeki çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı