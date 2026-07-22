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Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi Haber Videosunu İzle
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aksaray'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe sakinleriyle sohbet eden Fidan, vatandaşların talep ve önerilerini dinlerken, samimi görüntüler ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

KÖY KAHVESİNDE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Aksaray Kültür Programı kapsamında Güzelyurt ilçesini ziyaret eden Bakan Fidan, köy kahvesine de uğrayarak ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyen Fidan, bölge halkıyla yakından ilgilendi.

SAMİMİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Programına Ihlara Vadisi Sosyal Tesisleri'nde devam eden Dışişleri Bakanı, burada da vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Fidan, samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Bakan Fidan, ziyaretin sonunda vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Kameraman, stüdyo ortamı, makyaj gerçekten görmedik

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