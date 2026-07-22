Haberler

İran Meclis Başkanı Galibaf: "Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Meclis Başkanı Galibaf, ABD ile çatışmalarda 'ya hep ya hiç' diyerek, İran'ın petrol satmadığı bölgede hiç kimsenin petrol satamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği için ABD güçlerinin çekilmesi gerektiğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile çatışmalara ilişkin, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaparak, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapı güvende olmayacak ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ancak Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesiyle mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, "Boğazın savaş öncesi şartlara dönmeyeceğini birçok kez söyledik" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da kabus anları kamerada
Edirne'de sağanak ve dolu yağışı: Yıldırım 30 koyunu telef etti, dolu çatılara zarar verdi

Hepsi bir anda telef oldu
Kamyonun ezdiği küçük çocuk hayatını kaybetti

Tüm mahalleyi sokağa döken ölüm
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor