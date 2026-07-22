İran Meclis Başkanı Galibaf: "Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile çatışmalara ilişkin, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD ile İran arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yaparak, savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu savaşın denklemi açık: ya hep ya hiç. Bizim petrol satmadığımız bir bölgede hiç kimse petrol satamayacak. Güvenliğimiz sağlanmadığı takdirde hiçbir altyapı güvende olmayacak ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliği ancak Amerikan güçlerinin bölgeden çekilmesiyle mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı, "Boğazın savaş öncesi şartlara dönmeyeceğini birçok kez söyledik" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı