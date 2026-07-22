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Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü, artan KKKA vakalarına ilişkin 'Kene Sivas'a yüklenmemeli' dedi. Başhekim ise bu sezon 129 vakadan 10'unun hayatını kaybettiğini, 13 hastanın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, kentte artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarına ilişkin, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise bu sezon hastaneye başvuran 129 KKKA şüpheli ve tanılı vakadan 10'unun hayatını kaybettiğini, 13 hastanın tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şengönül, son dönemde artan KKKA vakalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nin KKKA tedavisinde önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Şengönül, "Kene Sivas'a yüklenmemeli. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bu anlamda şifa dağıtan bir yerdir. Hastaları iyileştiren ve oldukça başarılı bir oranımız var. Hastalığın kaynağı olmayan bir yerdir" dedi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Tamer Doğan ise bu sezon hastaneye 129 KKKA şüpheli ve tanılı vakanın başvurduğunu söyledi. Doğan, bu hastalardan 10'unun hayatını kaybettiğini, yaklaşık 110 hastanın ise tedavilerinin ardından taburcu edildiğini ifade etti.

"13 vakanın tedavisi sürüyor"

Hastanede 13 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirten Tamer Doğan, 2 hastanın yoğun bakımda bulunduğunu söyleyerek, "129 tane Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası geldi. Bu hastaların 10 tanesini kaybettik. Geriye kalan yaklaşık 110 vakayı taburcu ettik. Şu an 13 vakanın tedavisi devam ediyor. 2 hasta yoğun bakımda ve durumları kritik. Bu rakamlar geçen yılın rakamlarıyla benzer oranlarda. Tecrübeli bir hastane olarak erken gelen vakalarda çok iyi bir destek sağlayabiliyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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