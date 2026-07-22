Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren Şahin Özdağ'ın, aramaların 5. gününde kaybolduğu noktadan 3 km uzakta sazlıklar arasında cansız bedeni bulundu.
ŞAHİN'İN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne giren çocuklardan Şahin Özdağ'ın, aramaların 5'inci gününde, kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta sazlıkların arasında cansız bedeni bulundu.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı