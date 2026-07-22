Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı
Sosyal medyada yaptığı canlı yayında firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D., Şanlıurfa'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Musa D.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sosyal medyada açtığı canlı yayında firari suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesine yönelik hakaret içerikli ifadeler kullanan Musa D. isimli şahıs, Şanlıurfa'daki evinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.
EVİNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'da bulunan evine düzenlenen silahlı saldırıda vücudunun çeşitli bölgelerine kurşun isabet eden Musa D. ağır yaralandı.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Musa D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Silahlı saldırıya ilişkin inceleme başlatıldı.