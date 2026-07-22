Haberler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler

Fenerbahçeli iki yıldızın arasında kavga: Birbirlerine girdiler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası için Belgrad'da bulunan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sarı-lacivertli ekibin geride kalan sezonunu eleştirdi ve iki takım arkadaşını hedef aldı. Milli oyuncunun ''felaket'' benzetmesine Fransız yıldız Earvin Ngapeth, sosyal medya hesabından sert bir yanıt vererek eski takım arkadaşına savaş açtı.

Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftası için Belgrad'da bulunan Fenerbahçe'nin pasör çaprazı Adis Lagumdzija, sarı-lacivertli takımın geride kalan sezonunu sert bir dille eleştirdi ve iki eski takım arkadaşını doğrudan hedef aldı. Lagumdzija'nın "felaket" olarak nitelendirdiği açıklamalarına, Fransız yıldız Earvin Ngapeth Instagram'dan çok sert bir yanıt verdi.

ADIS LAGUMDZIJA İKİ ESKİ ARKADAŞINI HEDEF ALDI

Bosnalı milli oyuncu Adis Lagumdzija, Meridian Sport'a verdiği röportajda Fenerbahçe'deki sezonla ilgili perde arkası detayları paylaştı. Lagumdzija, özellikle Polonyalı pasör Bartosz Bednorz ve Fransız Earvin Ngapeth'i işaret ederek ''İnsanlar hakkında kötü konuşmayı sevmem ama diğer oyuncular bizim hakkımızda kötü konuştular ve bazen cevap vermek zorunda kalıyoruz. Özellikle Polonyalı oyuncu ve Fransız oyuncu. Bir felaket yarattılar. Sezon boyunca bizi aşağı çektiler ve sonunda sırf kendi derilerini kurtarmak için yaptığımız işe ve her şeye haksızlık eden açıklamalar yaptılar.'' dedi. 

NGAPETH'TEN AĞIR YANIT

Lagumdzija'nın sözlerine cevap gecikmedi. Geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Earvin Ngapeth, sosyal medya hesabından Bosnalı oyuncuya çok sert çıktı. Fransız isim yaptığı açıklamada ''Kariyerinde, biri benimle olmak üzere iki büyük kupa kazandın. Lube'den sonraki transferin de o sezon sayesindeydi. O kadar kötü ve kibirliydin ki kendi takımın bile sana artık katlanamıyordu. Sen sandığın gibi bir oyuncu değilsin. Biz aynı klasmanda değiliz, ufaklık. Karşılaştığımızda gelip benden özür dileyeceğini de çok iyi biliyorsun. O zamana kadar VNL'de kürsüye çıkmaya çalış. Senin için bu bile muazzam bir başarı olur.'' ifadelerini kullandı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter ifade için adliyede

Soruşturma derinleşiyor: Ünlü isimler peş peşe adliyeye geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlenme ilanı veren Midyeci Ahmet işi iyice abarttı

Evlenme ilanı veren Midyeci Ahmet işi iyice abarttı
Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum'un yıldız ismi ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti
Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi bakın neydi

Epstein'ın ortağı Fransa'da ölü bulundu: Kirli ağdaki görevi buydu
Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı

Cankurtaranlar kız arkadaşının hayatını kurtarırken bakın o ne yaptı
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler