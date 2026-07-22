Haberler

Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi... Haber Videosunu İzle
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in Kaz Dağları’ndaki kabrini ziyaret eden meslektaşı Nail Kırmızıgül, mezarın son haline sitem etti. Ziyaretçilerin ve mezarlık alanının durumunu eleştiren Kırmızıgül, "Burayı seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" sözleriyle dikkat çekti.

2013 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Tuncel Kurtiz’in Kaz Dağları'ndaki mezarını ziyaret eden oyuncu Nail Kırmızıgül, kabrin mevcut durumuna tepki gösterdi. Mezarlığın son halini eleştiren Kırmızıgül, "Burayı bir seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi" ifadelerini kullandı.

VASİYETİ ÜZERİNE ÇAMLIBEL KÖYÜ’NE DEFNEDİLMİŞTİ

27 Eylül 2013 tarihinde 77 yaşında İstanbul Etiler'deki evinde yaşamını yitiren Türk tiyatro ve sinemasının dev ismi Tuncel Kurtiz, kendi vasiyeti doğrultusunda Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Kaz Dağları eteklerinde bulunan Çamlıbel Köyü Mezarlığı’na defnedilmişti. Her yıl çok sayıda seveni tarafından ziyaret edilen usta oyuncunun mezarı, son olarak meslektaşı Nail Kırmızıgül’ün ziyaretine ev sahipliği yaptı.

"TUNCEL KURTİZ BİLSEYDİ 'YAPMAYIN' DERDİ"

Kabir ziyaretinde karşılaştığı manzarayı değerlendiren oyuncu Nail Kırmızıgül, alanın özgün yapısından uzaklaştığını ima ederek sitemde bulundu. Ziyaretçilerin ve mezarın düzenlenme şeklinin Kurtiz’in sade kişiliğiyle bağdaşmadığını savunan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: "Seküler türbesine dönüştürmüşler. Tuncel Kurtiz, böyle olacağını bilseydi vasiyetine 'Yapmayın' derdi."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU 

Gözlerden uzak ve doğayla iç içe bir mezar istediği bilinen merhum sanatçının kabriyle ilgili Kırmızıgül’ün yaptığı bu yorum, kısa sürede sosyal medyada ve sanat camiasında geniş yankı uyandırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme! 5 ünlü ifadeye çağrıldı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

Sinem Dedetaş da kararını verdi

Ankara'da eğitim helikopteri düştü

Ankara'da helikopter düştü! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent’in hesabı erişime engellendi

Cezaevindeki Haluk'a bir darbe daha

Düzce'de 'insanlık ölmemiş' dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay: Bunu yapma sebepleri duygulandırdı
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi

Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? CHP'nin ağır topu kararını verdi
Nihat Kahveci maç biter bitmez açıkladı: O oyuncu Fenerbahçelileri sevinçten çıldırtır

Maç biter bitmez açıkladı: O isim Fenerlileri sevinçten çıldırtır
Apple'dan yeni hamle! 24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor

24 ay taksitle iPhone dönemi başlıyor
Para için her yol mübah mı? Tekne kaptanından yeni bir görüntü daha

Para için her yol mübah mı? Görüntülerin ardı arkası kesilmiyor