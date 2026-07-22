Haberler

Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti

Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te dua, büyü ve muska karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs, polis baskınıyla yakalanarak tutuklandı. Aramalarda büyü ve beddua içerikli kağıtlar ele geçirildi.

Gaziantep'te vatandaşlardan dua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden, büyü ve muska yaptığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar ise pes dedirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı. Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kağıtlar üzerindeki büyü ve beddua içerikli yazılar pes ise dedirtti.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi

Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! Özgür Özel direkt tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Park yeri savaşını bastonlu yaşlı kadın kazandı

İnat etti, aracı üzerine sürse de kaptığı yeri vermedi
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini

Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor