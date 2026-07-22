Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şoke etti

Gaziantep'te vatandaşlardan dua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden, büyü ve muska yaptığı tespit edilen şahıs polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken ele geçirilen büyü ve beddua içerikli kağıtlar ise pes dedirtti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandırdığı belirlenen şahsı yakalamak için çalışma yaptı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda, vatandaşlardan dua, büyü ve beddua karşılığında para toplayarak dini duyguları istismar eden şahıs yakalandı. Adresteki aramalarda ise çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen dokümanlar arasında yer alan kağıtlar üzerindeki büyü ve beddua içerikli yazılar pes ise dedirtti.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı