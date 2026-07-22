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İran'dan ABD'ye yeni misilleme: Ürdün'deki üs hedef alındı, Erbil'de İHA alarmı

İran'dan ABD'ye yeni misilleme: Ürdün'deki üs hedef alındı, Erbil'de İHA alarmı Haber Videosunu İzle
İran'dan ABD'ye yeni misilleme: Ürdün'deki üs hedef alındı, Erbil'de İHA alarmı
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ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetimi bölgedeki Amerikan hedeflerini vurmaya devam ediyor. İran ordusu, "Yıldırım Operasyonu" kapsamında Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla hedef aldığını duyururken, Ürdün 6 füzeden 4'ünü etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Irak’ın Erbil kentinde ise 5 kamikaze İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın misilleme operasyonları sürüyor. İran ordusu, son saldırılarda Ürdün'deki ABD üssünü hedef aldığını açıklarken, Irak'ın Erbil kentinde de hava savunma sistemlerinin kamikaze İHA'ları etkisiz hale getirdiği bildirildi.

SALDIRIYI İRAN ORDUSU DUYURDU

İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD'nin İran topraklarına yönelik saldırılarına misilleme olarak "Yıldırım Operasyonu"nun 23'üncü dalgası kapsamında  Ürdün'deki ABD üssünün hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada,  Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde bulunan ABD unsurlarına ait binalar ve mühimmat depolarının füze ve İHA'larla vurulduğu öne sürüldü.

ÜRDÜN: İRAN'DAN ATILAN 6 FÜZEDEN 4'ÜNÜN ENGELLENDİ, 2'Sİ BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Ürdün resmi ajansı PETRA ise Ürdün hava savunma sistemlerinin İran'dan ülke topraklarına fırlatılan 6 füzeyi tespit ederek bunlara müdahale ettiğini bildirdi.

İran'dan fırlatılan füzelerden 4'ünün etkisiz hale getirildiği, 2'sinin ise boş araziye düştüğü ve herhangi bir can kaybı ya da hasara yol açmadığı ifade edildi.

İstihkam birliklerinin, iki füzenin düştüğü bölgeye giderek teknik ve güvenlik prosedürleri doğrultusunda füze parçalarıyla ilgili çalışma yaptığı kaydedildi.

ERBİL DE İRAN SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU

Öte yandan İran, Ürdün ile eş zamanlı olarak Irak’ın Erbil kentine de saldırılar düzenledi.

 Irak basını, Erbil'de şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından 5 kamikaze insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

İRAN’DA ÇOK SAYIDA KENTTE PATLAMA

ABD'nin gece saatlerinde İran'a saldırı başlattığını duyurmasının ardından ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirilmişti.

İran'ın Huzistan, Sistan-Belucistan, Hürmüzgan, Buşehr, Kirmanşah, Hemedan ve Kürdistan eyaletlerinin çeşitli bölgeleri ile Tebriz kenti ABD'nin füze ve hava saldırılarının hedefi olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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