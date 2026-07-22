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Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu Haber Videosunu İzle
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına, özellikle Avrupa Yakası'nda günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, havanın aniden kararmasıyla birlikte ortaya çıkan fırtınada zor anlar yaşarken, birçok ilçede ağaçlar araçların üzerine devrildi, bazı binaların çatıları ise şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Kentteki havalimanlarına iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından fırtına akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkisini arttırdı.

ÖZELLİKLE AVRUPA YAKASI’NI ESİR ALDI

Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece, Kağıthane, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy başta olmak üzere kentin birçok ilçesinde fırtına etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ, BİNALAR GÖZDEN KAYBOLDU

Küçükçekmece, Sarıyer, Gaziosmanpaşa, Sefaköy, Büyükçekmece ve Başakşehir'de rüzgarın etkisiyle oluşan toz bulutu nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Sürücüler trafikte araçlarıyla kontrollü ilerlerken, yüksek katlı binaların üst katları gözden kayboldu.

CADDE VE SOKAKLARDA YAKALANANLAR YÜRÜYEMEDİ

Fırtınaya hazırlıksız bir şekilde cadde ve sokaklarda yakalanan bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği görüldü.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi ile Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Bahçelievler Kocasinan Mahallesi ile Beyoğlu Okmeydanı'nda çatıdan kopan parçalar rüzgarın etkisiyle sokağa savruldu.

Bahçelievler Çavuşpaşa Caddesi'nde devrilen ağaç, park halindeki bir motosiklet ile otomobilde hasara neden oldu. Esenyurt'taki Kozapark Sitesi'nde de kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binada hasar oluştu.

DENİZE GİREN VATANDAŞLAR KIYIDAN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Beykoz Burunbahçe'de denize giren vatandaşlar şiddetli rüzgarın etkili olmasıyla beraber kaçarak kıyıdan uzaklaştı. Sahilde bulunan seyyar satıcılarda ise çıkan kum fırtınası nedeniyle zor anlar yaşadı.

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMADI

Şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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