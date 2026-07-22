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Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında ünlü isimler adliyere: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...

Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında ünlü isimler adliyere: Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter...
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Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Gökhan Özoğuz, sunucu Öykü Serter ve spiker Ece Üner ifade vermek üzere adliyeye geldi. Dernekle ilgili incelemeler devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında savcılığın, ünlü haber spikerleri Ece Üner ile Fatih Portakal, avukat Feyza Altun, şarkıcı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter'i, bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağırdığı öğrenilmişti.

ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEDE

Bu kapsamda bugün ünlü spiker Ece Üner, şarkıcı Gökhan Özoğuz ile sunucu Öykü Serter, ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayına geldi.

Öykü Serter ve Ece Üner'in savcılık ifadesine girmeden önce sohbet ettikleri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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