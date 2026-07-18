İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 18-19 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nde 341. Sokak, 345. Sokak, 351. Sokak, Güneş Sokak, Hürriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı’nda; Siteler Mahallesi’nde Hürriyet Caddesi’nde; Yeni Mahallesi’nde ise 542. Sokak, 548. Sokak ve Hürriyet Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3760995’tir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nde 136. Sokak, 136/1. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 139/1. Sokak, 140. Sokak, 140/1. Sokak, 143. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Plaj Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761666’dır.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Şakran Sayfiye Mahallesi’nde 3487. Sokak, 3489. Sokak, 3491. Sokak ve 3521. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761056’dır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kültür Mahallesi’nde Fevzi Paşa Caddesi’nde; Kurtuluş Mahallesi’nde ise 314. Sokak, 315. Sokak, 315/1. Sokak, 317. Sokak, 318/1. Sokak, 322. Sokak, Fevzi Paşa Caddesi, Kazım İrfan Onaran Sokak, Kazım Onaran Sokak ve Şehit Kemal Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761077’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağışakran Mahallesi’nde 11/11. Sokak, 11/13. Sokak, 11/15. Sokak, 11/17, 11/18. Sokak, 11/19. Sokak, 11/2. Sokak, 11/21. Sokak, 11/26, 11/3. Sokak, 11/35. Sokak, 11/9. Sokak, Aşağışakran Köy Yolu Sokak ve Aşağışakran Küme Evleri’nde; Şakran Hasbi Efendi Mahallesi’nde; Şakran Sayfiye Mahallesi’nde ise 3433, 2. Çevre Yolu Caddesi, 3376. Sokak, 3378. Sokak, 3379. Sokak, 3380. Sokak, 3381. Sokak, 3382. Sokak, 3384. Sokak, 3385. Sokak, 3386. Sokak, 3386/1. Sokak, 3387. Sokak, 3388. Sokak, 3390. Sokak, 3391. Sokak, 3391/1. Sokak, 3391/3. Sokak, 3392. Sokak, 3393. Sokak, 3394. Sokak, 3394/1. Sokak, 3395. Sokak, 3396. Sokak, 3397. Sokak, 3398. Sokak, 3399. Sokak, 3400. Sokak, 3401. Sokak, 3403. Sokak, 3404. Sokak, 3405. Sokak, 3406. Sokak, 3407. Sokak, 3408. Sokak, 3409. Sokak, 3410. Sokak, 3411. Sokak, 3424. Sokak, 3424/1. Sokak, 3425. Sokak, 3425/1. Sokak, 3426. Sokak, 3427. Sokak, 3428. Sokak, 3432. Sokak, 3433. Sokak, 3434. Sokak, 3435. Sokak, 3436. Sokak, 3437. Sokak, 3438. Sokak, 3439. Sokak, 3441. Sokak, 3442. Sokak, 3443. Sokak, 3444. Sokak, 3445. Sokak, 3446. Sokak, 3447. Sokak, 3448. Sokak, 3449. Sokak, 3450. Sokak, 3453. Sokak, 3454. Sokak, 3455. Sokak, 3461. Sokak, 3464. Sokak, 3466. Sokak, 3468. Sokak, 3474. Sokak, 3475. Sokak, 3478. Sokak, 3479. Sokak, 3480. Sokak, 3481. Sokak, 3482. Sokak, 3485. Sokak, 3493. Sokak, 3494. Sokak, 3497. Sokak, 3498. Sokak, 3499. Sokak, 3499/1. Sokak, 3500. Sokak, 3500/1. Sokak, 3500/2. Sokak, 3500/3. Sokak, 3501. Sokak, 3502. Sokak, 3503. Sokak, 3504. Sokak, 3506/1. Sokak, 3507. Sokak, 3508. Sokak, 3509. Sokak, 3510. Sokak, 3511. Sokak, 3513/1. Sokak, 3515. Sokak, 3517. Sokak, 3518. Sokak, Barbaros Paşa Caddesi, Çeşme Önü Caddesi, İncirlik Caddesi ve Şair Mehmet Akif Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761779’dur.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yeni Mahallesi’nde 625. Sokak, 626. Sokak, 629. Sokak, 631. Sokak, Anadolu Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764288’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Samurlu Mahallesi’nde Aliağa Caddesi’nde ve Siteler Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761904’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy, Çakmaklı, Horozgediği ve Siteler mahallelerinde; Samurlu Mahallesi’nde ise 24/1. Sokak, 24/13. Sokak, 24/18. Sokak, Cennet Sokak, Dere Sokak, Eser Sokak, Köyiçi Sokak, Mazıtepe Sokak, Samurlu Çamlık Sokak, Samurlu Cumhuriyet Sokak ve Yaren Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761909’dur.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hacıömerli Mahallesi’nde Eski Yerleşim Küme Evleri, Hacıömerli Köy Yolu, Hacıömerli Köyü ve Karakuyular Küme Evleri’nde; Kalabak Mahallesi’nde ise Fabrika Küme Evleri, Göl Sokak, Hasan Ağa Sokak, Kabalak Köyü, Kalabak Cami Sokak, Kalabak Çeşme Sokak, Kalabak Köyü, Kalabak Merkez Sokak, Kuyular Sokak, Merkez 1 Sokak ve Zeki Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764327’dir.

BERGAMA

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bekirler Mahallesi’nde Bekirler Sokak’ta; İsmailli Hacılar Mahallesi’nde Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu ve Serin Küme Evleri’nde; Kocahaliller Mahallesi’nde Kocahaliller Sokak’ta; Kocaköy Mahallesi’nde Kocaköy Köyü İç Yolu’nda; Öksüzler Mahallesi’nde Öksüzler Sokak’ta; Rahmanlar Mahallesi’nde Rahmanlar Köyü İç Yolu’nda; Tavukçukuru Mahallesi’nde ise Tavukçukuru Merkez Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761151’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler ve Kapukaya mahallelerinde Kozak Bergama Yolu’nda; Yerlitahtacı Mahallesi’nde ise Çavuşali Küme Evleri ve Kozak Bergama Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761588’dir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Zeytindağ Mahallesi’nde 1. Küme Evleri, 2299/2. Sokak, 2299/7. Sokak, 3. Küme Evleri, 3487. Sokak, 3489. Sokak, İskele Sokak, İzmir Çanakkale Yolu ve Örnek Mavi Kent Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761056’dır.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy Mahallesi’nde Asil Sokak, Bozköy Küme Evleri, Eğrigöl Köyü Yolu, Fırtına Sokak, İzmir Çanakkale Yolu ve Polat Sokak’ta; Çalıbahçe Mahallesi’nde Çalıbahçe Köyü İç Yolu’nda; Cevaplı Mahallesi’nde; Eğrigöl Mahallesi’nde Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu ve İzmir Çanakkale Yolu’nda; Karahıdırlı, Koyuneli, Sarıdere, Tekkedere ve Zeytindağ mahallelerinde; Kurfallı Mahallesi’nde İzmir Çanakkale Yolu ve Kurfallı Sokak’ta; Yenikent Mahallesi’nde ise Ağaçlı Sokak, Ali Bey Sokak, Bakkal Mehmet Sokak, Bilim Sokak, Cemal Çavuş Sokak, Eren Güngör Sokak, Eser Sokak, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Gençlik Caddesi, İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman Sokak, Kemal Atatürk Caddesi, Koca Mehmet Sokak, Mehmet Ali Akkın Sokak, Meydan Sokak, Millet Caddesi, Pamukçular Sokak, Papatya Sokak, Şair Mehmet Akif Sokak, Sakıp Yeral Sokak, Sami Kaçmaz Sokak, Semih Kaya, Seyit Onbaşı Sokak, Vali Kutlu Aktaş Caddesi ve Ziya Paşa Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761061’dir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Hisarköy Mahallesi’nde Hisarköy Köyü İç Yolu ve Hisarköy Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761592’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızıltepe Mahallesi’nde Kızıltepe Köyü İç Yolu’nda ve Örlemiş Mahallesi’nde Örlemiş Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761779’dur.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Demircidere Mahallesi’nde Bergama Yolu, Demircidere Küme Evleri, Dere Sokak ve Yolüstü Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763084’tür.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinin belirtilen sokak, yol ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Abdülgani Küme Evleri, Bergama Yolu, Hacı Ahmetler Küme Evleri, Aşağıcuma Küme Evleri, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Ayvatalar Küme Evleri, Çamavlu Küme Evleri, Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Demircidere Küme Evleri, Dere Sokak, Yolüstü Sokak, Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller Sokak, Tekkeköy Küme Evleri, Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy Sokak, Karaveliler Köyü İç Yolu, Kıranlı Köyü İç Yolu, Okçular Köyü İç Yolu, Terzihaliller Küme Evleri, 5053. Sokak, 5053/1. Sokak, Koca Küme Evleri, Kozak Bergama Yolu, Yanık Küme Evleri, Yeşiller Küme Evleri ve Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3763757’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.50 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764328’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Tırmanlar Mahallesi’nde Tırmanlar Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763088’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Aşağıbey, Aşağıcuma, Ayvatlar, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinin belirtilen sokak, yol ve küme evlerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Abdülgani Küme Evleri, Bergama Yolu, Hacı Ahmetler Küme Evleri, Aşağıcuma Küme Evleri, Aşağıcuma Köyü İç Yolu, Ayvatalar Küme Evleri, Çamavlu Küme Evleri, Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Demircidere Küme Evleri, Dere Sokak, Yolüstü Sokak, Göbeller Köyü İç Yolu, Göbeller Sokak, Tekkeköy Küme Evleri, Hacıhamzalar Köyü İç Yolu, Hisarköy Köyü İç Yolu, Hisarköy Sokak, Karaveliler Köyü İç Yolu, Kıranlı Köyü İç Yolu, Okçular Köyü İç Yolu, Terzihaliller Küme Evleri, 5053. Sokak, 5053/1. Sokak, Koca Küme Evleri, Kozak Bergama Yolu, Yanık Küme Evleri, Yeşiller Küme Evleri ve Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir. Çalışma numarası 3763764’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.50 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kaşıkçı Mahallesi’nde Kaşıkçı Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764333’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sindel Mahallesi’nde Sindel Köyü İç Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763090’dır.

KARŞIYAKA

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763267’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Sancaklı Mahallesi’nde Sancaklı Köy Yolu, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Küme Evleri’nde; Yamanlar Mahallesi’nde ise Karagöl Yolu Küme Evleri ve Yamanlar Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764217’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764243’tür.

ÖDEMİŞ

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nde İlkkurşun Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761624’tür.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761632’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Demircili Mahallesi’nde Demircili Küme Evleri’nde; Işık Mahallesi’nde Işıklar Küme Evleri ve Yukarı Aktaş Küme Evleri’nde; Seyrekli Mahallesi’nde Seyrekli Küme Evleri’nde; Şirinköy Mahallesi’nde; Yeniköy Mahallesi’nde ise Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3761675’tir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde 19 Mayıs Caddesi, 23 Nisan Caddesi, Akın Çıkmazı Sokak, Akkaş Çıkmazı Sokak, Aktaş Sokak, Anafartalar Sokak, Baştürk Çıkmazı Sokak, Berber Çıkmazı Sokak, Beste Sokak, Bey Çıkmazı Sokak, Buket Çıkmazı Sokak, Çakırcalı Sokak, Çamurluk Sokak, Çavdar Çıkmazı Sokak, Çavuş Çıkmazı Sokak, Çelebi Caddesi, Depo Sokak, Derviş Sokak, Deveci Çıkmazı Sokak, Dilsiz Sokak, Dinç Sokak, Doğan Çıkmazı, Doruk Sokak, Doyranlı Yolu, Erdem Sokak, Eskicami Sokak, Fatih Sultan Mehmet Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Halk Caddesi, Hasan Çavuş Caddesi, Hidayet Sokak, Kabakoğlu Çıkmazı Sokak, Kaya Çıkmazı Sokak, Kayaköy Caddesi, Kayaköy Kale Sokak, Kayalar Sokak, Köroğlu Sokak, Malazgirt Çıkmazı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Meşe Çıkmazı Sokak, Mezarlık Sokak, Muhtar Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Nar Çıkmazı, Onbaşı Sokak, Orkide Çıkmazı Sokak, Öztürk Sokak, Sarıgöllü Çıkmazı Sokak, Sever Çıkmazı Sokak, Sezer Sokak, Şirinbebe Çıkmazı, Sultan Selim Çıkmazı Sokak, Türk Sokak, Üç Haziran Caddesi, Vural Sokak, Yasemen Çıkmazı Sokak, Zambak Çıkmazı Sokak ve Zeytin Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763312’dir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Günlüce Mahallesi’nde Acar Sokak, Artıcak Sokak, Atlas Sokak, Burçak Sokak, Çobanlar Sokak, Datbey Sokak, Ekinci Sokak, Eser Sokak, Gökçe Sokak, Hacı Ahmet Sokak, Kartal Sokak, Mursallı Küme Evleri, Ödemiş Caddesi, Sağlık Ocağı Sokak, Seher Sokak, Şehit Sokak, Tepecik Sokak ve Yukarı Küme Evleri’nde; İnönü Mahallesi’nde Ödemiş Caddesi’nde; Kuvvetli, Mursallı ve Yeniceköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763317’dir.

19 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Küçükavulcuk Mahallesi’nde Küçükavulcuk Küme Evleri’nde; Ocaklı Mahallesi’nde Ahrandı Altı ve Mezarlık Küme Evleri, Ahrandı Mevkii Küme Evleri, Ahrandı Mezarlığı Yolu, Ocaklı Küme Evleri ve Yenikent Sitesi Küme Evleri’nde; Zafer Mahallesi’nde ise Ahrandı Altı ve Mezarlık Küme Evleri ile Yenikent Sitesi Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763322’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.05 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören ve Küre mahallelerinin belirtilen küme evleri ve yollarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Çamlıca Küme Evleri, Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, Ataman Küme Evleri, Boy Deresi Küme Evleri, Küçükormanlar Sokak, Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri, Güney Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri, Başören Küme Evleri, Küçükören Küme Evleri, Küre Köyü ve Küre Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma numarası 3761106’dır.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kayaköy Mahallesi’nde 19 Mayıs Caddesi, 23 Nisan Caddesi, Akın Çıkmazı Sokak, Akkaş Çıkmazı Sokak, Aktaş Sokak, Anafartalar Sokak, Baştürk Çıkmazı Sokak, Berber Çıkmazı Sokak, Beste Sokak, Bey Çıkmazı Sokak, Buket Çıkmazı Sokak, Çakırcalı Sokak, Çamurluk Sokak, Çavdar Çıkmazı Sokak, Çavuş Çıkmazı Sokak, Çelebi Caddesi, Depo Sokak, Derviş Sokak, Deveci Çıkmazı Sokak, Dilsiz Sokak, Dinç Sokak, Doğan Çıkmazı, Doruk Sokak, Doyranlı Yolu, Erdem Sokak, Eskicami Sokak, Fatih Sultan Mehmet Sokak, Fevzi Çakmak Sokak, Halk Caddesi, Hasan Çavuş Caddesi, Hidayet Sokak, Kabakoğlu Çıkmazı Sokak, Kaya Çıkmazı Sokak, Kayaköy Caddesi, Kayaköy Kale Sokak, Kayalar Sokak, Köroğlu Sokak, Malazgirt Çıkmazı Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Meşe Çıkmazı Sokak, Mezarlık Sokak, Muhtar Çıkmazı Sokak, Mustafa Kemal Caddesi, Nar Çıkmazı, Onbaşı Sokak, Orkide Çıkmazı Sokak, Öztürk Sokak, Sarıgöllü Çıkmazı Sokak, Sever Çıkmazı Sokak, Sezer Sokak, Şirinbebe Çıkmazı, Sultan Selim Çıkmazı Sokak, Türk Sokak, Üç Haziran Caddesi, Vural Sokak, Yasemen Çıkmazı Sokak, Zambak Çıkmazı Sokak ve Zeytin Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763328’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde Ovacık Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763332’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Demircili Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763348’dir.

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.01 ile 17.01 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3763383’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nin çok sayıda cadde ve sokağında, ayrıca Tekke Mahallesi’nde Çepni Kırı Küme Evleri ve Çifte Cevizler Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Gölcük Mahallesi’nde kesintiden Ada Sokak, Akyüz Sokak, Ayar Sokak, Aysun Sokak, Başakın Sokak, Baygın Sokak, Bayram Sokak, Belediye Sokak, Bengisu 1. Çıkmazı Sokak, Bengisu Caddesi, Bozkurt Sokak, Büyükoluk Sokak, Çavdar Sokak, Cesur Sokak, Cevizli Sokak, Çiçek Sokak, Çifte Cevizler Sokak, Çınardibi Sokak, Dağ Sokak, Demirel Sokak, Doğa Sokak, Dostlar Sokak, Duyal Caddesi, Eren Dede Sokak, Geyik Sokak, Göl Sokak, Gönül Sokak, Hacı Köse Sokak, İlkbahar Sokak, İpek Sokak, Islak Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Kadir Sandık Sokak, Karakaş Sokak, Karakaya Sokak, Katmer Sokak, Kaymak Sokak, Kestane Sokak, Killidere Sokak, Kızılcık Sokak, Kurt Caddesi, Kuzey Sokak, Mavigöl Caddesi, Mehmet Özkan Sokak, Mehmet Selim Kiraz Sokak, Müezzin Muharrem Sokak, Müezzinler Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Ödemiş Gölcük Yolu Caddesi, Öncü Sokak, Örselli Sokak, Özkan Sokak, Sabahattin Şenocak Caddesi, Sazlı Sokak, Selim Sokak, Sevinç Sokak, Şimşek Sokak, Site 1. Sokak, Site 2. Sokak, Site 3. Sokak, Söğüt Sokak, Söğütdibi Sokak, Sönmez Sokak, Şükrü Saracoğlu Caddesi, Sünnetçioğlu Sokak, Tilkili Sokak, Turan Sokak, Yakamoz Sokak, Yamanlar Sokak, Yaylalı Sokak, Yücel Sokak ve Yüksel Sokak etkilenecektir. Çalışma numarası 3764212’dir.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde Ovacık Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764214’tür.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde Köprübaşı Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764218’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.00 ile 05.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi’nde 2. Ağa Sokak, Adalet Sokak, Ağa Sokak, Ali Oba Sokak, Atatürk Caddesi, Bahriyeli Sokak, Beyler Sokak, Çetinkaya Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Düzen Sokak, Gemici Sokak, Karşıyaka Caddesi, Kırlangıç Sokak, Kurtuluş Caddesi, Nizam Sokak, Orhan Sokak, Ozan Sokak, Piri Reis 1. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 2. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 3. Çıkmazı Sokak, Piri Reis 5. Çıkmazı, Piri Reis Sokak, Pınar Sokak, Şehit Öz Polat Caddesi, Şengül Sokak, Taksim Sokak, Yeşim 1. Çıkmazı Sokak, Yeşim 2. Çıkmazı Sokak, Yeşim Sokak ve Zile Sokak’ta; Hürriyet Mahallesi’nde 1602. Sokak, Atlı Sokak, Badem Sokak, Elmalı Sokak, Ihlamur Sokak, Karşıyaka Caddesi, Kavaklı Sokak, Kayın Sokak, Kayısı Sokak, Kirazlı Sokak, Leylak Sokak ve Şehit Öz Polat Caddesi’nde; Umurbey Mahallesi’nde ise Beyazıt Sokak, Çeşme Sokak, Cumhuriyet 1. Çıkmazı Sokak, Cumhuriyet 2. Çıkmazı Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Gördesli Sokak, Hacılar Sokak, Helvacı Sokak, İçelli Çıkmazı Sokak, İstasyon Caddesi, Karşıyaka Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Necip Sokak, Samsun Caddesi, Üzümlü 2. Çıkmazı Sokak, Üzümlü 3. Çıkmazı, Üzümlü Caddesi, Yaprak Sokak ve Yunus Emre Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764220’dir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karadoğan Mahallesi’nde Karadoğan Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764223’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nde Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu’nda elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764294’tür.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nde Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma numarası 3764300’dür.