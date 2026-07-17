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Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç "Saygı 1" konseptini iptal etti

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından, Serdar Ortaç 'Saygı 1' konseptini iptal etti
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Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama Serdar Ortaç'tan geldi. Ünlü şarkıcı, "yaşanan gelişmeler" nedeniyle konseptin iptal edildiğini duyururken, aynı tarih ve aynı mekanda kendisinin sürpriz isimlerle sahnede olacağını belirtti.

  • Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından Serdar Ortaç, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da planlanan 'Saygı 1' konseptini iptal etti.
  • Aynı tarih ve mekanda 'Serdar Ortaç Konseri' düzenlenecek, sürpriz sanatçılar katılacak.

Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" etkinliğiyle ilgili beklenen açıklama Serdar Ortaç'tan geldi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Saygı 1" konseptinin yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edildiğini duyurdu.

"YAŞANAN GELİŞMELER DOĞRULTUSUNDA İPTAL EDİLDİ"

Serdar Ortaç paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"4 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleştirilmesi planlanan 'Saygı 1' konsepti, yaşanan gelişmeler doğrultusunda iptal edilmiştir.

Ancak 4 Ağustos'ta Yenikapı'da sizlerle buluşma sözümüz aynen geçerlidir. Aynı tarih ve aynı mekanda, birbirinden değerli sürpriz sanatçı dostlarımın da katılımıyla ' Serdar Ortaç Konseri' ile sahnede olacağım.

Tüm sevenlerimi 4 Ağustos'ta Yenikapı'ya bekliyorum."

AYNI TARİH VE AYNI MEKANDA SERDAR ORTAÇ KONSERİ DÜZENLENECEK

Yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'nda gerçekleştirilecek organizasyon iptal edilmeyecek. "Saygı 1" konsepti rafa kaldırılırken, etkinlik aynı tarih ve aynı mekanda "Serdar Ortaç Konseri" olarak gerçekleştirilecek.

KONSEPT DEĞİŞTİ

Oğuzhan Uğur'un öncülüğünde düzenlenmesi planlanan "Saygı 1" organizasyonunda, Serdar Ortaç'ın sevilen şarkılarının farklı sanatçılar tarafından seslendirilmesi planlanıyordu. Son açıklamayla birlikte etkinliğin konsepti değiştirilirken, Serdar Ortaç sürpriz konuk sanatçılarla birlikte sahne alacağını duyurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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