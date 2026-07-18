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Tutuklanan Haluk Levent’in "Annemin dükkanından para çaldım" itirafı yeniden gündemde

Tutuklanan Haluk Levent’in 'Annemin dükkanından para çaldım' itirafı yeniden gündemde Haber Videosunu İzle
Tutuklanan Haluk Levent’in 'Annemin dükkanından para çaldım' itirafı yeniden gündemde
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Haluk Levent’in, geçmişte annesinin manav dükkanının kasasından nasıl para aşırdığını ve okey oynamaya gittiğini anlattığı 6 yıl önceki açıklamaları, büyük adli operasyonun ardından sosyal medyada yeniden gündem olarak tartışma yarattı.

  • Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, 'dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Levent, 6 yıl önce bir YouTube programında annesinin manav dükkanından para çaldığını anlatmıştı.
  • Levent'in geçmişteki itirafı, tutuklanmasının ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" soruşturmasında, Ahbap Derneği kurucusu ve başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANNESİNİN MANAVINDAN PARA ÇALDIĞINI ANLATMIŞ: OKEY OYNAMAYA GİDİYORDUM

Levent’in cezaevine gönderilmesinin ardından, geçmişteki çarpıcı açıklamaları mercek altına alındı. Gözlerin çevrildiği arşiv kaydında, Levent'in çocukluk ve gençlik yıllarında annesinin manav dükkanının kasasından nasıl para aşırdığını anlattığı ifadeler yer alıyor.

Annesinin emeğine karşı o dönem layık bir evlat olamadığını belirten Levent, programda şu ifadeleri kullanmıştı: "Anne ise yıllardır babadan tırtıkladığı paralarla ev yapmış, bizleri büyütmüş. O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım. Onun o emeği karşısında benim o manavın çekmecesinden müşterinin geldiğinde paranın üstünü ödeyip de bir miktar parayı cebime koyup kahveye gidip çocuklarla okey oynadığım zamanları hatırlıyorum."

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Haluk Levent'in 6 yıl önce katıldığı bir YouTube programında anlattığı bu gençlik anısı, bugün yürütülen büyük adli operasyon ve tutuklama kararının ardından sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılarak tartışma konusu oldu. 

Kaynak: Haberler.com
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