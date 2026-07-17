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Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu

Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu Haber Videosunu İzle
Trabzon'da aşk rüzgarı! Cenk Özkaçar değil, eşinin bakışları konuşuldu
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Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar'ın basın mensuplarına açıklamalarda bulunduğu sırada eşinin kendisine aşk dolu bakışları futbolseverlerin gözünden kaçmadı. Kısa sürede gündem olan görüntülere ''Gurur dolu bakış'', ''Dünyanın en şanslı adamı'' yorumları yapıldı.

  • Trabzonspor'un Valencia'dan transfer ettiği milli stoper Cenk Özkaçar, sözleşme işlemleri için Trabzon'a geldi.
  • Cenk Özkaçar'ın eşi Hira Özkaçar'ın ona aşk ve gurur dolu bakışları sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor’un Valencia'dan transfer ettiği milli stoper Cenk Özkaçar, resmi sözleşme işlemlerini tamamlamak üzere Trabzon’a ayak bastı. 

KONUŞMAYA DAMGA VURAN ANLAR

Havalimanında taraftarların coşkulu tezahüratlarıyla karşılanan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken oldukça samimi açıklamalarda bulundu ancak basın toplantısına damga vuran anlar, saha içi detaylardan ziyade aşk dolu bir bakış oldu.

AŞK VE GURUR DOLU BAKIŞLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Cenk Özkaçar’ın Trabzonspor'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiği esnada, hemen yanında bulunan eşi Hira Özkaçar’ın milli futbolcuya olan aşk ve gurur dolu bakışları futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Kameralara yansıyan bu özel anlar, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ve bordo-mavili taraftarlar, paylaşılan bu görüntülere kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdırırken, "Gurur dolu bakış...", "Dünyanın en şanslı adamı!" yorumlarında bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıenginkilicc52@gmail.com:

mutluluk parayla gelir bu kısa hayatta bir zamanlar bende böyleydim..

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