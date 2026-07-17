Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel'in imza sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların eski file bekçisi Loris Karius'un vatandaşı Nübel'e Beşiktaş'a transfer olmaması yönünde olumsuz görüş bildirdiği dile getirildi.
Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride bıraktığımız hafta Alman file bekçisi Alexander Nübel'i kadrosuna katmıştı.
TRANSFERDE TANIDIK ENGEL
Siyah-beyazlıların bu transfer süreci devam ederken, perde arkasında eski bir tanıdığın süreci baltalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Alman basınındaki haberlere göre; Beşiktaş’tan resmi teklif alan Alexander Nübel, Türkiye ve kulüp hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş olan vatandaşı Loris Karius ile iletişime geçti. Ancak Karius, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını öne sürerek Nübel’e olumsuz bir referans verdi. Kulüp hakkında olumsuz görüş bildiren Karius'un, vatandaşına bu transfere onay vermemesi yönünde tavsiyede bulunduğu dile getirildi.
KRİZİ GRAF ÇÖZDÜ
Karius’un bu olumsuz yönlendirmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin hızlıca aksiyon aldığı ve Alman scout şefi Eduard Graf'ın devreye girerek Alexander Nübel ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve ikna ettiği belirtildi.