Haberler

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış

Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel'in imza sürecinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların eski file bekçisi Loris Karius'un vatandaşı Nübel'e Beşiktaş'a transfer olmaması yönünde olumsuz görüş bildirdiği dile getirildi.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geride bıraktığımız hafta Alman file bekçisi Alexander Nübel'i kadrosuna katmıştı. 

TRANSFERDE TANIDIK ENGEL

Siyah-beyazlıların bu transfer süreci devam ederken, perde arkasında eski bir tanıdığın süreci baltalamaya çalıştığı ortaya çıktı. Alman basınındaki haberlere göre; Beşiktaş’tan resmi teklif alan Alexander Nübel, Türkiye ve kulüp hakkında fikir sahibi olmak amacıyla, daha önce siyah-beyazlı formayı giymiş olan vatandaşı Loris Karius ile iletişime geçti. Ancak Karius, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde yaşadığı maaş ödemesi sorunlarını öne sürerek Nübel’e olumsuz bir referans verdi. Kulüp hakkında olumsuz görüş bildiren Karius'un, vatandaşına bu transfere onay vermemesi yönünde tavsiyede bulunduğu dile getirildi. 

KRİZİ GRAF ÇÖZDÜ

Karius’un bu olumsuz yönlendirmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin hızlıca aksiyon aldığı ve Alman scout şefi Eduard Graf'ın devreye girerek Alexander Nübel ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve ikna ettiği belirtildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı

Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama: Futbolun doğasına aykırı

TFF'den ortalığı karıştıran iddiaya jet hızında yalanlama
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...