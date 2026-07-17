Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Geride bıraktığımız sezon Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren Galatasaray, transfer piyasasını bir kez daha altüst etmeye hazırlanıyor. Ezeli rakiplerinin peş peşe yaptığı hamlelerin ardından harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, gözünü dünyanın en yetenekli 10 numaralarından biri olarak kabul edilen Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'ya dikti.

SAIBARI OLMADI, HEDEF MUSIALA

23 yaşındaki Alman yıldız, geçtiğimiz sezon yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da yalnızca 15 karşılaşmada görev alabildi. Bavyera ekibinin Saibari transferini bitirmesinin ardından Musiala'nın yeni sezonda formayı kapması oldukça zor görünüyor. Daha önce Saibari için de nabız yoklayan ancak oyuncuyu Bayern Münih'e kaptıran Galatasaray, bu kez yaşanan süreci kendi lehine çevirmek için temaslara başladı.

TRANSFERDE OSIMHEN TAKTİĞİ

Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen genç yıldızı zorunlu satın alma opsiyonu olmaksızın kiralamayı planlayan sarı-kırmızılılar, tıpkı Osimhen transferinde izlediği stratejiyle bu operasyonu da mutlu sonla bitirmeyi hedefliyor. Cimbom, Alman ekibine yapılan teklif sonrası beklemeye geçti.