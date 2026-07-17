Haberler

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti

İhanet skandalı resmileşti: Evliyken yakalandığı adamla aşkını ilan etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçtiğimiz yıl eşi Bradley Dack ile evliyken ünlü televizyon yıldızı Pete Wicks ile bir yatta samimi şekilde yakalanan Olivia Attwood, eşinden ayrıldıktan sonra o yasak aşkı sosyal medyada resmen ilan etti.

Magazin dünyasında aylardır konuşulan ihanet ve aşk üçgeni sonunda itirafla taçlandı. Geçtiğimiz yaz, futbolcu eşi Bradley Dack ile evliliği devam ederken lüks bir yatta Pete Wicks (37) ile sarmaş dolaş görüntülenen Olivia Attwood, o dönem "sadece arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu gizemli yakınlaşmanın ardından eşinden ayrılan Attwood, yatta yakalandığı eski dostu Pete Wicks ile olan ilişkisini Ibiza tatilinden paylaştığı aşk dolu karelerle Instagram'da resmen (hard launch) duyurdu.

YAT KAÇAMAĞI EVLİLİĞİ BİTİRMİŞTİ

Olivia Attwood ve Pete Wicks’in aşk dedikoduları, ikilinin bir yat gezisinde çekilen oldukça samimi ve flörtöz fotoğraflarının basına sızmasıyla başlamıştı. O dönem evli olan Attwood'un bu görüntüleri kamuoyunda büyük bir sadakatsizlik tepkisi çekmiş ve evliliğin üzerinde kara bulutlar dolaşmasına neden olmuştu. Bu skandalın ardından evliliğini toparlayamayan ünlü yıldız, ocak ayında Bradley Dack ile yollarını tamamen ayırdı.

TEPKİ ÇEKEN "ALDATILMA" SAVUNMASI

Ayrılığın ardından Olivia Attwood, kendisini savunmak adına eski eşi Bradley Dack'in 10 yıllık ilişkileri boyunca kendisini defalarca aldattığını iddia etmişti. Attwood, "On yıl boyunca hatalarını örttüm, aileme yalan söyledim. Şimdi kendimi tam bir aptal gibi hissediyorum" diyerek suçu eski eşine atmaya çalışsa da, boşanmanın hemen ardından yat fotoğraflarında yakalandığı Pete Wicks ile el ele ortaya çıkması magazin takipçilerini ikna etmeye yetmedi.

YASAK AŞK IBIZA'DA BELGELENDİ

Eşinden ayrıldıktan hemen sonra, şubat ayında Pete Wicks ile görüşmeye başlayan Attwood'un, aslında yat gezisinden beri bu ilişkiyi gizli yürüttüğü iddiaları güçlendi. Pete Wicks'in Ibiza'daki setine 100 adet kırmızı gül göndermesiyle iyice gün yüzüne çıkan ilişki, çiftin tatilde birbirlerinden ellerini çekemedikleri romantik fotoğrafları "Biz bitti demeden bitmez" şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu ilan, "Yat skandalı gerçeğe dönüştü" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'un gözaltı gerekçesi! Suçlamalar hayli ağır
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz

KKTC'de asgari ücrete ara zam! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi

Cenazede soğuk rüzgarlar! İkilinin yüz ifadesine dikkat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü

Mutluluğu 3 ay sürdü
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Metroda dehşet! Genç kadına herkesin gözü önünde tecavüz etmeye kalktı

Metroda infial yaratan görüntü
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında şüphelilerin olay tarihindeki görevleri ortaya çıktı

Yazıcıoğlu soruşturmasında kim hangi görevdeydi? İşte tam liste
Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu

Fındık bahçesinde şüpheli ölüm! Yanmış halde bulundu
Kim der ki 60 yaşında! Mike Tyson'ın fiziğini gören tekrar baktı

Yaşını duyanlar inanamıyor! Yıllara meydan okuyan adam