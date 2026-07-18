Ardahan Valiliği'ne Ömer Hilmi Yamlı atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, 18 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Ardahan Valiliğinde görev değişikliğine gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı. Çiçekli'nin yerine Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı Ardahan Valisi olarak atandı.

Mehmet Fatih Çiçekli

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

18 Temmuz Cumartesi tarihli Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ardahan Valiliğinde görev değişikliği resmiyet kazandı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

YENİ ARDAHAN VALİSİ ÖMER HİLMİ YAMLI OLDU

Görevden alınan Mehmet Fatih Çiçekli'nin yerine Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kaymakamlık görevini yürüten Ömer Hilmi Yamlı atandı. Yamlı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından Ardahan'ın yeni valisi oldu.

ÖMER HİLMİ YAMLI KİMDİR ?

Yeni Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, 1979 yılında Bitlis ilinin Ahlat ilçesinde dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Ahlat’ta tamamlayan Yamlı, 1997 yılında Ahlat Selçuklu Lisesinden mezun oldu.

Aynı yıl üniversite sınavlarında büyük bir başarı göstererek İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazandı. Mülki idare amiri olma hedefiyle başladığı lisans eğitimini 2001 yılında başarıyla tamamlayarak mezun oldu.

Mülki idare amirliği mesleğinden önce finans ve denetim alanında tecrübe kazanan Ömer Hilmi Yamlı, 2003 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak bir yıl boyunca görev yaptı.

2004 yılında ise hayalindeki meslek olan Mülki İdare Amirliği kariyerine Van Kaymakam Adayı olarak adım attı.

Kaymakam Vekilliği Dönemleri (2004-2007)

Adaylık sürecinde Türkiye’nin farklı bölgelerini yakından tanıma fırsatı bulan Yamlı, sırasıyla şu ilçelerde Kaymakam Vekili olarak görev üstlendi:

İzmir – Beydağ Kaymakam Vekilliği

Van – Bahçesaray Kaymakam Vekilliği

Giresun – Güce Kaymakam Vekilliği

Asaleten Atandığı Görevler ve Merkez Teşkilatı Başarıları

Ardahan'ın yeni valisi Yamlı, sırasıyla şu kritik görevlerde bulundu:

2007 – 2008: Konya – Halkapınar Kaymakamı

2008 – 2010: Erzurum – Şenkaya Kaymakamı

2010 – 2015: Erzurum Vali Yardımcısı

2015 – 2018: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı & Vilayetler Birliği Genel Sekreteri

2018 – 2022: Konya – Selçuklu Kaymakamı

2022 – 2023: Kocaeli – Kartepe Kaymakamı

2023 – 2026: Gaziantep – Şehitkamil Kaymakamı