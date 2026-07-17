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Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı

Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı Haber Videosunu İzle
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
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Ünlü şarkıcı Melek Mosso, kardeşine yaptığı doğum günü sürpriziyle büyük yankı uyandırdı. Şarkıcının kardeşine hediye ettiği lüks saatin fiyatı adeta dudak uçuklattı.

Pop ve alternatif müzik dünyasının en çok dinlenen isimleri arasında yer alan Melek Mosso, bu kez ailesine yaptığı jestle magazin basınının odağına yerleşti. 37 yaşındaki ünlü şarkıcı, kardeşinin yeni yaşını kutlamak için kesenin ağzını açtı.

KARDEŞİNE 620 BİN TL'LİK SAAT HEDİYE ETTİ

Ünlü şarkıcı, kardeşine dünyaca ünlü lüks saat markasına ait bir model hediye etti. Sürpriz hediye karşısında büyük mutluluk yaşayan kardeşlerin sarılarak kutlama yaptığı duygusal anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren lüks saatin değerinin yaklaşık 11 bin 500 Euro (620 bin TL) olduğu öğrenildi.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ ALDI

Mosso'nun bu cömert doğum günü hediyesi, takipçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce yorum ve beğeni aldı.

Kaynak: Haberler.com
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