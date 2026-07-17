Nasuh Mahruki tutuklandı

AKUT'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mahruki hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından İstanbul'daki evinde gözaltına alınan Mahruki, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "tutuklama" talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik, savcılığın talebini kabul ederek Nasuh Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi. Mahruki, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

TUTUKLAMAYA SEVK YAZISININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Ortaya çıkan tutuklamaya sevk yazısında, paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının Nasuh Mahruki'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Yazıda, Mahruki'nin ifadesinde hesabın kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını ve suç işleme kastı bulunmadığını söylediği aktarıldı.

Sevk yazısında ayrıca, Mahruki'nin paylaşımında Türk milletini hedef aldığı, vatandaşlar ile güvenlik güçlerinin şehit olduğu 15 Temmuz darbe girişimini "tiyatro" olarak nitelendirdiği, bu ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı ve toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verildi.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Nasuh Mahruki, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İşletme eğitimi alan Mahruki, Türkiye'de dağcılık ve ekstrem sporlar alanındaki çalışmalarıyla tanındı. 1995 yılında kurulan Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucu üyeleri arasında yer aldı ve uzun yıllar derneğin başkanlığını yaptı. Everest başta olmak üzere dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan ilk Türk dağcılardan biri olan Mahruki, çok sayıda uluslararası dağcılık ve keşif faaliyetine katıldı. Arama kurtarma, afet yönetimi ve gönüllülük konularındaki çalışmalarıyla kamuoyunda bilinen Mahruki, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve kamuoyuna yönelik açıklamalarıyla da gündeme geliyor.