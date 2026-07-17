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İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldı

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İran Silahlı Kuvvetleri, tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldı. Saldırının zamanına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan Tayland bayraklı bir gemiyi hedef aldığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda bir gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Tayland bayraklı geminin tüm uyarılara rağmen Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz şekilde geçmeye çalıştığı, bunun üzerine İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığı belirtildi.

Haberde, saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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