Haberler

İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar

İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar Haber Videosunu İzle
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’a suç gelirlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamaları yöneltildi.

  • Oğuzhan Uğur, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında 'suç gelirlerinin aklanması' ve 'örgüt üyeliği' suçlamalarıyla gözaltına alındı.
  • Uğur'un banka hesaplarına 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası yurt dışından yüklü miktarda döviz girişi olduğu tespit edildi.
  • Soruşturmada şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri, aralarında yüksek miktarlı para transferleri, bahis oyunlarına para aktarma ve zincirleme tapu devir işlemleri tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Uğur da dahil 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında mali denetçiler, AHBAP çalışanları, kripto işi yapan bir kişinin de olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan ve Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Oğuzhan Uğur ve beraberindeki 7 şüphelinin polisteki işlemleri devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

HESAPLARINA YURT DIŞINDAN YÜKLÜ MİKTARDA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Babala TV’nin kurucusu Oğuzhan Uğur’un, 2023'teki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin sonrasındaki süreçte çağrılar üzerine banka hesaplarına yurt dışından gelen yüklü miktarda döviz girişi olduğu ortaya çıktı. Özel bir bankadaki hesap hareketlerindeki olağandışı hareketlilik, söz konusu banka yetkililerince Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) bildirildi. Buna göre MASAK, hesap hareketliliğini mercek altına alarak inceleme başlattı. Uğur’un yurt dışından banka hesabına, çoğunluğunun yurt dışındaki gurbetçi vatandaşların oluşturduğu tahmin edilen yüklü miktardaki dövizin ise nereye aktarıldığı ise henüz bilinmiyor. 

İŞTE OĞUZHAN UĞUR'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

CNN Türk canlı yayınında muhabir Merve Tokaz, Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasına neden olan suçlamalarla ilgili edindiği bilgileri aktardı. Uğur'un "Suç gelirlerinin aklanması", "Örgüt üyeliği" suçlamaları ile gözaltına alındığını belirtti.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.

Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMurat Ç:

hadiyin ordan hiç birine inanmıyorum...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

Murat turat

yanıt6
yanıt2
Haber YorumlarıDragoz:

dünyanın en kriminal ülkelerinde bile 1 günde bu kadar kişi sorgulanmıyodur

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

dragoz zoruna mı gidiyor la

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıAhmet Şahin:

yüklü miktar deyip 50 bin dolar çıkar sonra ne gülerim la :)))

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet null:

yok ya

yanıt0
yanıt2

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu

Pilotun plajda yaptığı hatanın bedeni ağır oldu
Akımınız batsın! Erkeksi görünmek için binlerce liralık telefonları parçalıyorlar

Akımınız batsın! Binlerce liralık telefonları paramparça ediyorlar
Oğuzhan Uğur neden gözaltına alındı? İşte MASAK'a yapılan o ihbar

Babala TV'nin hesabına gelen parayı gören özel bankadan MASAK'a ihbar
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü

Mutluluğu 3 ay sürdü
Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar

Bahis oynayan futbol yöneticilerini bekleyen dev cezalar
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu

İmralı Heyeti'nin Ada'ya gideceği tarih belli oldu
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar

Altın ararken karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar