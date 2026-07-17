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Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu

Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu Haber Videosunu İzle
Amedspor, Icardi transferine son noktayı koydu
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Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mauro Icardi ile ilgili açıklama yaparak transfer iddialarını reddetti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, kulüp başkanı Nahit Eren önemli açıklamalarda bulundu. İlke TV'ye konuşan Eren, Galatasaray ile yolları ayrılan dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi’nin Amedspor’a transfer olacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu.

''ICARDI GÜNDEMİMİZDE YOK''

Sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı bulan Icardi iddialarını yalanlayan Başkan Nahit Eren, Arjantinli yıldızla ilgilenmediklerini belirterek, "Gelecekte en az Icardi kadar adından söz ettireceğine inandığımız forvet adaylarımız var. Dolayısıyla Mauro Icardi şu an için gündemimizde yer almıyor. Görüşmelerimizi sürdürdüğümüz oyuncular mevcut ve umuyoruz ki bir iki gün içinde yeni transferimizi tamamlamış olacağız." dedi. 

KADRO SİL BAŞTAN KURULUYOR

Takımdaki köklü değişime ve karşılaştıkları zorluklara da değinen Eren, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) belirlediği transfer limitleri dahilinde hareket etmek zorunda olduklarını hatırlattı. Teknik direktörün raporu doğrultusunda geçen sezonki kadrodan çok az oyuncuyla yola devam edeceklerini belirten başkan, ''Yabancı oyuncularımızın neredeyse tamamının sözleşmesi sona erdi ya da yaş kriterleri sebebiyle yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Yerli oyuncularımızdan da kadroda tutacağımız isim sayısı oldukça sınırlı. Kısacası dinamik bir ekip yaratmak adına kadroyu neredeyse sıfırdan kuruyoruz. Bonservisi elinde olan hazır oyuncu bulmak bu dönemde çok zor, bu yüzden mecburen bonservis ödeyerek oyuncu almak durumunda kalıyoruz. Bu durum sportif açıdan bir avantaj sağlasa da hem bonservis maliyetleri hem de oyuncu maaşları nedeniyle transfer limiti açısından bizi zorluyor.'' sözlerini sarf etti. 

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