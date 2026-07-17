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Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti Haber Videosunu İzle
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti
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Rapçi Lvbel C5, arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında görüntülendi. Üstü çıplak şekilde sahaya çıkan ünlü rapçi, futbol oynadığı anların yanı sıra görüntülere yansıyan fazla kilolarıyla da dikkat çekti.

Rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında görüntülendi. Gece oynanan maçta cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde ünlü rapçinin sahada futbol oynadığı anlar yer aldı.

FAZLA KİLOLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Üstü çıplak şekilde, açık renk şort ve futbol ayakkabısıyla sahaya çıkan Lvbel C5'in fazla kiloları görüntülere yansıdı. Maç boyunca sahada aktif şekilde mücadele eden ünlü rapçinin rahat tavırları da dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 20 saniyelik videoda Lvbel C5'in arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı anlar yer alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü.

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