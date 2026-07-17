Haberler

Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama

Galatasaray'dan gözaltına alınan yöneticisi için açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

  • Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, bahis ve şike iddialarına ilişkin operasyonda gözaltına alındı.
  • Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Maruf Güneş'in aklanarak kısa sürede döneceğine inandığını belirtti.
  • Öztürk, iddiaların 5 yıl öncesine ait düşük tutarlı bahis işlemleri olduğunu ifade etti.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bahis ve şike iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. 

METİN ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

İkinci Başkan Metin Öztürk, Başkan Vekili Maruf Güneş'in aklanarak en kısa sürede aralarına döneceğine inandıklarını söyledi. 

''TÜRK YARGISINA VE ADALETE GÜVENİMİZ TAMDIR''

Güneş'in Sportif AŞ'de birlikte çalıştıkları, uzun yıllardır samimiyetle ve iyi niyetle Galatasaray'a hizmet eden bir arkadaşları olduğunu belirten Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Şunun öncelikli bilinmesini istiyorum; Türk yargısına ve adalete güvenimiz tamdır. Dosyanın tüm ayrıntılarına hakim değiliz ancak kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda, söz konusu iddiaların bundan 5 yıl öncesine ait, düşük tutarlı bahis işlemlerine ilişkin olduğu ifade edilmektedir. Hukuki sürecin en kısa sürede tamamlanacağına ve Maruf'un çok yakında yeniden aramıza döneceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: AA
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım

Oğuzhan Uğur'dan bomba Haluk Levent itirafı! Korkudan susmuş
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi

Bahis yazışmaları da ortaya çıktı! İşte Levent'in "bastığı" o takımlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi

Olaya giden itfaiyeye yol vermeyen sürücü yaptığına pişman edildi
'Yüksekten düştü' denilen kadının kocası tarafından keserle darbedildiği ortaya çıktı

Cani kocanın akıl almaz oyununu sağlıkçıların dikkati ortaya çıkardı
Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı: Bu kadını dükkana almayın

Defalarca aynı yöntemi kullandı, yaptıkları esnafı çileden çıkarttı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi

Bakanlık devreye girdi, tutuklanan doktorla ilgili yeni karar geldi
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait kamyondaki arıza facia yarattı: 2 işçi hayatını kaybetti

Büyükşehir belediyesine ait kamyondaki arıza facia yarattı