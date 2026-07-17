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Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer

Uğurcan'dan sonra bu kez de Galatasaray'dan Trabzonspor'a transfer
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Trabzonspor, bonservisi Galatasaray'da bulunan genç kaleci Jankat Yılmaz'ı transfer listesine ekledi. Geleceğe yatırım odaklı sürpriz bir hamle için kolları sıvayan Bordo-mavililer, genç file bekçisinin projeye sıcak baktığını belirtiyor.

  • Trabzonspor, bonservisi Galatasaray'da bulunan 20 yaşındaki kaleci Jankat Yılmaz'ı transfer listesine ekledi.
  • Jankat Yılmaz, sürekli oynayabileceği bir projede yer almaya sıcak bakıyor.
  • Trabzonspor, daha önce Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satmıştı; şimdi Jankat Yılmaz'ı transfer etmeyi planlıyor.

Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan Trabzonspor, geleceğe yatırım odaklı sürpriz bir hamle için kolları sıvadı. 

TRABZON'A G.SARAY'DAN TRANSFER

Bordo-mavililer, bonservisi Galatasaray'da bulunan 20 yaşındaki genç kaleci Jankat Yılmaz’ı transfer listesine ekledi. Trabzonspor gözlemci departmanının genç file bekçisi hakkında detaylı bir rapor hazırladığı ve yönetime sunduğu öğrenildi. 

OYNAYABİLECEĞİ BİR PROJEYE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da tamamlayan Jankat Yılmaz'ın, sürekli oynayabileceği ve gelişimini sürdürebileceği bir projede yer almaya oldukça sıcak baktığı belirtildi. Bordo-mavili yönetimin, sarı-kırmızılı kulüple transfer şartlarını masaya yatırmak üzere her an resmi görüşmelere başlayabileceği dile getirildi. 

KULÜPLER ARASI SON TRANSFER UĞURCAN ÇAKIR

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, daha önce kaptanı Uğurcan Çakır'ı yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'a göndermişti. Karadeniz ekibi, şartların oluşması durumunda bu kez tam tersi bir rota izleyerek kaleci pozisyonunu Galatasaray altyapısından yetişen Jankat Yılmaz ile takviye etmeyi planlıyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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