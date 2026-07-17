Tedesco'nun hedefindeki milli yıldız ortaya çıktı

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktörlük koltuğunu Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco’ya emanet etmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Çizme ekibi, rotasını tanıdık bir isme çevirdi.

İLK HEDEF YUSUF AKÇİÇEK

İtalyan basınında yer alan iddialara göre; Bologna'nın transfer listesinin ilk sıralarında, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren 20 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek yer alıyor.

İLK TEKLİF YAPILACAK

Haberde, İtalyan ekibinin Yusuf Akçiçek için harekete geçmeye hazırlandığı ve Suudi ekibine yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı kaydedildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DA NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den 22 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Al Hilal’in yolunu tutan genç savunmacı, Suudi Arabistan temsilcisinde toplamda 22 karşılaşmada görev aldı. Yusuf Akçiçek, bu maçlarda takımına 1 gollük skor katkısı da sağladı.