İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 16-17 Temmuz İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 16 Temmuz günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozköy Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3757464’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Siteler Mahallesi ile Yeni Mahallesi’nin 514. Sokak ve 514/1. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3758753’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 409. Sokak, 409/1. Sokak, 410. Sokak, 410/1. Sokak, 411. Sokak, 413. Sokak, 414. Sokak, 415. Sokak, 415/2. Sokak ve Ayhan Bayrak Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3758769’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi’nin Bahçeli Evler Küme Evleri, Eski Foça Asfaltı Caddesi ve Papatya Küme Evleri bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760714’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Örnekkent Mahallesi’nin 1408. Sokak, 1415. Sokak, 1421. Sokak, 1422. Sokak, 1427. Sokak, Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi ve Halide Edip Adıvar Caddesi bölümleri ile Samurlu Mahallesi’nin Cahit Sıtkı Tarancı Caddesi bölümünde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760841’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 341. Sokak, 345. Sokak, 351. Sokak, Güneş Sokak, Hürriyet Caddesi ve İnönü Bulvarı bölümlerinde, Siteler Mahallesi’nin Hürriyet Caddesi bölümünde ve Yeni Mahallesi’nin 542. Sokak, 548. Sokak ve Hürriyet Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760995’tir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nin 136. Sokak, 136/1. Sokak, 137. Sokak, 139. Sokak, 139/1. Sokak, 140. Sokak, 140/1. Sokak, 143. Sokak, 19 Mayıs Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Plaj Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761666’dır.

BERGAMA

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bekirler Mahallesi’nin Bekirler Sokak bölümünde, İsmailli Hacılar Mahallesi’nin Hacılar İsmaili Bucağı Sokak, Hacılar Köyü İç Yolu ve Serin Küme Evleri bölümlerinde, Kocahaliller Mahallesi’nin Kocahaliller Sokak bölümünde, Kocaköy Mahallesi’nin Kocaköy Köyü İç Yolu bölümünde, Öksüzler Mahallesi’nin Öksüzler Sokak bölümünde, Rahmanlar Mahallesi’nin Rahmanlar Köyü İç Yolu bölümünde ve Tavukçukuru Mahallesi’nin Tavukçukuru Merkez Küme Evleri bölümünde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761151’dir.

16 Temmuz 2026 günü saat 23.00’te başlayıp 17 Temmuz 2026 günü saat 01.00’de sona erecek şekilde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin Ege Caddesi ve Kaya Sokak bölümlerinde, Bahçelievler Mahallesi’nin 50. Yıl Caddesi, 501. Sokak, 502. Sokak, 503. Sokak, 504. Sokak, Atatürk Bulvarı, Estergon Caddesi, Gazneliler Caddesi, Paksoy Sokak, Şakir Süter Sokak, Şehit Serkan Eroğlu Caddesi, Şehit Turgut Erçevik Sokak, Sipahiler Caddesi, Sur Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı çalışma kapsamında Fatih Mahallesi’nin 1. Karadağ Sokak, 1. Kermes Sokak, 2. Kermes Sokak, 202. Sokak, 302. Sokak, 303. Sokak, 304. Sokak, 305. Sokak, 307. Sokak, 308. Sokak, 309. Sokak, 311. Sokak, 312. Sokak, 313. Sokak, 314. Sokak, 315. Sokak, 315/1. Sokak, 316. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 321. Sokak, 323. Sokak, 324. Sokak, 326. Sokak, 327. Sokak, 346/1. Sokak, 346/4. Sokak, 347. Sokak, 349. Sokak, 349/1. Sokak, 349/2. Sokak, 349/3. Sokak, 349/4. Sokak, 350. Sokak, 351/3. Sokak, 353. Sokak, 353/1. Sokak, 359. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Ahi Sokak, Akdağ Sokak, Altındağ Sokak, Anafartalar Caddesi, Aras Sokak, Atatürk Bulvarı, Atılım Sokak, Baki Sokak, Bakırçay Sokak, Barbaros Caddesi, Bergama Çevre Yolu, Çağdaş Sokak, Çağrı Sokak, Çakır Sokak, Çamlık Sokak, Çetin Emeç Caddesi, Ceyhan Sokak, Çizgi Sokak, Dadaş Sokak, Dilek Sokak, Dübek Caddesi, Düden Sokak, Dumlupınar Caddesi, Eda Sokak, Efe Sokak, Ege Caddesi, Egeli Sokak, Emek Sokak, Erciyes Sokak, Erdem Sokak, Evrim Sokak, Fuzuli Caddesi, Gamze Sokak, Gazi Caddesi, Gediz Sokak, Güldağ Sokak, Güler Sokak, Güvercin Sokak, İpek Sokak, Işık Sokak, Karadağ Caddesi, Karayel Sokak, Kayın Sokak, Kermes Sokak, Kocatepe Sokak, Manolya Sokak, Meltem Sokak, Menteş Sokak, Necdet Sokak, Otlukbeli Caddesi, Özgürlük Caddesi, Özlem Sokak, Palmiye Sokak, Pazar Sokak, Poyraz Sokak, Sabuncu Yolu Sokak, Seher Sokak, Şehit Mükerrem Keskin Sokak, Şehit Mustafa Yılmaz Caddesi, Sevgi Sokak, Songül Sokak, Tayfun Sokak, Toros Caddesi, Tuna Caddesi, Volkan Sokak, Yalın Sokak, Yavuz Sokak, Yeşilırmak Caddesi, Yeşim Sokak, Yıldız Sokak, Zigana Sokak ve Zirve Sokak bölümleri de kesintiden etkilenecektir.

Maltepe Mahallesi’nin Adnan Menderes Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Fethiye Sokak, Girne Sokak, Gökova Sokak, Magosa Sokak ve Marmaris Sokak bölümlerinde de aynı saatlerde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761171’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler Mahallesi’nde, Selçuk ve Ulucamii mahallelerinin Kozak Bergama Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761586’dır.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İncecikler ve Kapukaya mahallelerinin Kozak Bergama Yolu bölümlerinde, Yerlitahtacı Mahallesi’nin Çavuşali Küme Evleri ve Kozak Bergama Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761588’dir.

BORNOVA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İnönü Mahallesi’nin 770. Sokak, 780. Sokak, 781. Sokak, 782. Sokak, 783. Sokak, 784. Sokak, 785. Sokak, 785/1. Sokak, 793. Sokak, 794. Sokak, 795. Sokak, 796. Sokak, 797. Sokak, 798. Sokak, 799. Sokak, 800. Sokak, 801. Sokak, 802. Sokak, 816. Sokak, Hürriyet Caddesi, Özdar Caddesi ve Park İçi Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760706’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Mahallesi’nin Kemalpaşa Caddesi bölümünde, Ümit Mahallesi’nin 7406/1. Sokak, 7408. Sokak, 7408/2. Sokak, 7408/6. Sokak ve Kemalpaşa Caddesi bölümlerinde, Yunus Emre Mahallesi’nin 7402. Sokak, 7404/13. Sokak ve 7404/2. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760707’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 09.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760721’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 11.15 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 911. Sokak ve Osmangazi Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760723’tür.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ergene Mahallesi’nin 459. Sokak, 460. Sokak ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760865’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kazımdirik Mahallesi’nin 282/2. Sokak, 296/3. Sokak, 296/4. Sokak ve Ankara Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760892’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Beşyol, Çiçekli, Karaçam, Kavaklıdere, Kurudere, Sarnıçköy ve Yakaköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Beşyol Mahallesi’nde 8001. Sokak, Badem Sokak, Beşyol Caddesi, Buket Sokak, Burçak Sokak, Çavdar Sokak, Çelik Sokak, Sardunya Sokak, Sarnıç Caddesi ve Yamaç Sokak etkilenecektir. Karaçam Mahallesi’nde Çağlayan Sokak, Çiftlik Sokak, Doğan Sokak, Fesleğen Sokak, Fide Sokak, İstanbul Caddesi, Karaçam Caddesi, Kültür Sokak ve Palmiye Sokak etkilenecektir. Kurudere Mahallesi’nde Doğa Sokak, Kartal Sokak ve Kurudere Caddesi etkilenecektir. Sarnıçköy Mahallesi’nde Akyar Sokak, Filiz Sokak, Kordelya Sokak ve Sarnıç Caddesi etkilenecektir. Yakaköy Mahallesi’nde 10751/2. Sokak, Asma Sokak, Cumba Sokak, Damla Sokak, Dibek Sokak, Ekin Sokak, Gündoğan Sokak, Güneşli Sokak, Havuzbaşı Sokak, Ihlamur Sokak, Irmak Sokak, Kiraz Sokak, Kordon Sokak, Limon Sokak, Melisa Sokak, Meltem Sokak, Mine Sokak, Nilüfer Sokak, Öykü Sokak, Özbek Sokak, Poligon Sokak, Poyraz Sokak, Reyhan Sokak, Selin Sokak, Sevgi Sokak, Tepe Sokak, Vadi Sokak, Yaka Caddesi, Yalı Sokak, Yaprak Sokak, Yıldız Sokak ve Zeytin Sokak etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761162’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gökdere Mahallesi’nin Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Çiğdem Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761589’dur.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 836. Sokak, 837/2. Sokak, 837/3. Sokak, 864. Sokak, 865. Sokak, 865/1. Sokak, 865/2. Sokak, 866. Sokak, 876. Sokak, 877. Sokak, 878. Sokak, 879. Sokak, 879/2. Sokak, 879/3. Sokak, 879/4. Sokak, 880. Sokak, 882. Sokak, 883. Sokak, 883/1. Sokak, 885. Sokak, 891. Sokak, 895. Sokak, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761784’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 857/1. Sokak, 858. Sokak, 859. Sokak, 860. Sokak, 861. Sokak, 862. Sokak, 862/1. Sokak, 863. Sokak, 871. Sokak, Hürriyet Caddesi, Park İçi Yolu ve Ziya Gökalp Caddesi bölümlerinde, İnönü Mahallesi’nin 797. Sokak, 803. Sokak, 803/2. Sokak, 804. Sokak ve Hürriyet Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761791’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.30 ile 12.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Mahallesi’nin 859. Sokak, 869. Sokak, 870. Sokak, 872. Sokak, 873. Sokak, 874. Sokak, 915. Sokak, 931. Sokak, 934. Sokak, 935. Sokak, 936. Sokak, 947. Sokak, Barbaros Caddesi, Hürriyet Caddesi, Türkay Caddesi ve Ziya Gökalp Caddesi bölümlerinde, İnönü Mahallesi’nin 803. Sokak, 816. Sokak, 822. Sokak, 823. Sokak, 824. Sokak, 828. Sokak, Hürriyet Caddesi ve Özdar Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761792’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 477. Sokak, 477/2. Sokak, 477/3. Sokak, 478/1. Sokak, 479/1. Sokak, 498. Sokak, 702. Sokak, 703. Sokak, 706. Sokak, 707. Sokak, 714. Sokak, 717. Sokak, 720. Sokak, 722. Sokak, 724. Sokak ve Park İçi Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761798’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 473. Sokak, 476. Sokak, 476/1. Sokak, 498. Sokak, 702. Sokak, 704. Sokak, 705. Sokak, 707. Sokak, 708. Sokak, 710. Sokak, 712. Sokak, 713. Sokak, 714. Sokak ve 717. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761805’tir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kızılay Mahallesi’nin 467. Sokak, 468. Sokak, 469. Sokak, 470. Sokak, 471. Sokak, 472. Sokak, 472/1. Sokak, 473. Sokak, 474. Sokak, 476. Sokak, 477. Sokak, 483. Sokak, 487. Sokak, 490. Sokak, 491. Sokak, 491/1. Sokak, 492. Sokak, 493. Sokak, 497. Sokak, 498. Sokak, 498/1. Sokak, 499. Sokak ve Park İçi Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761807’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Egemenlik Mahallesi’nin 6131. Sokak, 6146. Sokak, 6146/3. Sokak ve 6146/7. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761946’dır.

KARABURUN

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin 350. Sokak, 353. Sokak, 354. Sokak, 355. Sokak, 356. Sokak, 358. Sokak, 359. Sokak, 360. Sokak, 361. Sokak, 362. Sokak, 363. Sokak, 364. Sokak, 366. Sokak, 367. Sokak, 368. Sokak, 369. Sokak, 370. Sokak, 371. Sokak, 372. Sokak, 373. Sokak, 375. Sokak, 376. Sokak, 378. Sokak, 379. Sokak, 381. Sokak, Çatalkaya Küme Evleri, Dereboyu Caddesi, İnönü Caddesi, İzmir 5. Sokak, İzmir Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Namık Kemal Caddesi ve Şehit Jandarma Komando Onbaşı Süleyman Aşkın Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760806’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin 201. Sokak, 213. Sokak, 214. Sokak, 216. Sokak, 220. Sokak, 221. Sokak, 222. Sokak, 229. Sokak, 231. Sokak, 294. Sokak, 295. Sokak, 297. Sokak, 298. Sokak, 300. Sokak, 302. Sokak, 303. Sokak, 305. Sokak, 318. Sokak, 319. Sokak, 320. Sokak, 321. Sokak, 435. Sokak, 436. Sokak, 438. Sokak, 439. Sokak, 440. Sokak, Barbaros Caddesi ve Fatih Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760812’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin 228. Sokak, 233. Sokak, 234. Sokak, 235. Sokak, 236. Sokak, 238. Sokak, 239. Sokak, 240. Sokak, 242. Sokak, 243. Sokak, 244. Sokak, 245. Sokak, 246. Sokak, 247. Sokak, 248. Sokak, 249. Sokak, 250. Sokak, 251. Sokak, 252. Sokak, 254. Sokak, 258. Sokak, 259. Sokak, 260. Sokak, 261. Sokak, 262. Sokak, 263. Sokak, 264. Sokak, 265. Sokak, 273. Sokak, 274. Sokak, 275. Sokak, 276. Sokak, 278. Sokak, 287. Sokak, 289. Sokak, 290. Sokak, 291. Sokak, 293. Sokak, 295. Sokak, 300. Sokak, 302. Sokak, Atatürk Caddesi, Fatih Caddesi, Şehit Hakan Özkaner Sokak ve Yalı Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760822’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin İzmir Caddesi ve Şehit Jandarma Komando Onbaşı Süleyman Aşkın Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760826’dır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin 395. Sokak, 398. Sokak, 399. Sokak, 400. Sokak, 402. Sokak, 407. Sokak, 410. Sokak, 419. Sokak, 424. Sokak, 427. Sokak, 428. Sokak, 432. Sokak ve İnönü Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760829’dur.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Mordoğan Mahallesi’nin 6. Sokak ile 14. Sokak arasındaki çeşitli sokakları, 16. Sokak ile 134. Sokak arasındaki çeşitli sokakları, 136. Sokak, 525. Sokak, Ardıç Caddesi, Ayıbalığı Caddesi, Doğa Tatil Sitesi İç Yolu, Fakülte Caddesi, Gökpınar Küme Evleri, İzmir Caddesi, Leman Kavukçu Sokak, Mehmet Ali Alpaslan Caddesi, Mordoğan Küme Evleri, Mustafa Kemal Caddesi, Sahil Caddesi ve Seal Beach Clap bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden etkilenecek sokaklar arasında 10. Sokak, 101. Sokak, 103. Sokak, 104. Sokak, 105. Sokak, 108. Sokak, 109. Sokak, 11. Sokak, 110. Sokak, 111. Sokak, 12. Sokak, 13. Sokak, 134. Sokak, 136. Sokak, 14. Sokak, 16. Sokak, 17. Sokak, 18. Sokak, 19. Sokak, 20. Sokak, 21. Sokak, 22. Sokak, 24. Sokak, 25. Sokak, 26. Sokak, 26/1. Sokak, 27. Sokak, 28. Sokak, 29. Sokak, 31. Sokak, 32. Sokak, 33. Sokak, 34. Sokak, 35. Sokak, 36. Sokak, 37. Sokak, 39. Sokak, 40. Sokak, 41. Sokak, 42. Sokak, 43. Sokak, 44. Sokak, 44/1. Sokak, 45. Sokak, 46. Sokak, 47. Sokak, 48. Sokak, 49. Sokak, 50. Sokak, 51. Sokak, 52. Sokak, 53. Sokak, 56. Sokak, 57. Sokak, 58. Sokak, 59. Sokak, 62. Sokak, 63. Sokak, 64. Sokak, 65. Sokak, 66. Sokak, 67. Sokak, 68. Sokak, 69. Sokak, 72. Sokak, 73. Sokak, 74. Sokak, 75. Sokak, 76. Sokak, 77. Sokak, 78. Sokak, 79. Sokak, 80. Sokak, 81. Sokak, 82. Sokak, 83. Sokak, 84. Sokak, 85. Sokak, 86. Sokak, 87. Sokak, 88. Sokak, 89. Sokak, 90. Sokak, 91. Sokak, 92. Sokak, 93. Sokak, 94. Sokak, 95. Sokak, 96. Sokak, 97. Sokak ve 98. Sokak bulunmaktadır. Çalışma ID numarası 3761759’dur.

KARŞIYAKA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bahariye Mahallesi’nin 1856. Sokak, 1856/1. Sokak ve 1856/2. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760871’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yamanlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761594’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Yalı Mahallesi’nin 6429. Sokak, 6436. Sokak, 6471/8. Sokak, 6476/4. Sokak, 6497. Sokak, 6503. Sokak ve 6511. Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761704’tür.

KEMALPAŞA

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çınarköy Mahallesi’nin 5010. Sokak, Çınarköy Kırovası Küme Evleri, Kemalpaşa Çınarköy Caddesi ve Madenaltı Mevki Yolu Küme Evleri bölümlerinde, Kızılüzüm Mahallesi’nin 5010. Sokak, 5011. Sokak, Kemalpaşa Kızılüzüm Caddesi, Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri, Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sokak ve Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761150’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi ile Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ulucak Cumhuriyet Mahallesi’nde 101. Sokak, 114. Sokak, 77. Sokak, 83. Sokak, 9071. Sokak, 9081. Sokak, 9116. Sokak, 9118. Sokak, 9120. Sokak, 9122. Sokak, 9300. Sokak, Gazi Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi ve Ulucak İzmir Caddesi etkilenecektir.

Ulucak İstiklal Mahallesi’nde 9028. Sokak, 9129. Sokak, 9173. Sokak, 9209. Sokak, 9216. Sokak, Gazi Bulvarı, Sıtkı Aydınel Caddesi ve Ulucak Sanayi Sitesi etkilenecektir. Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde ise 101. Sokak, 110. Sokak, 117/1. Sokak, 200/1. Sokak, 204/1. Sokak, 208. Sokak, 35/1. Sokak, 9046. Sokak, 9113/1. Sokak, 9117. Sokak, 9119. Sokak, 9162. Sokak, 9169. Sokak, 9171. Sokak, 9173. Sokak, 9188. Sokak, 9192. Sokak, 9194. Sokak, 9196. Sokak, 9200. Sokak, 9202. Sokak, 9204. Sokak, 9206. Sokak, 9209. Sokak, 9210. Sokak, 9212. Sokak, 9214. Sokak, 9225. Sokak, 9229. Sokak, 9233. Sokak, 9235. Sokak, 9237. Sokak, 9239. Sokak, 9243. Sokak, 9245. Sokak, 9247. Sokak, 9251. Sokak, 9261. Sokak, 9425. Sokak, Adnan Menderes Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Mustafa İsmet İnönü Caddesi, Necdet Bukey Caddesi, Şehit Mustafa Akmansoy Caddesi, Sıtkı Aydınel Caddesi, Ulucak İzmir Caddesi ve Ulucak Kavşağı etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761162’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nin 9117. Sokak, 9119. Sokak, 9162. Sokak, 9169. Sokak, 9171. Sokak, 9247. Sokak ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761612’dir.

ÖDEMİŞ

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nin Ovacık Küme Evleri bölümünde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760709’dur.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık Mahallesi’nin Akçakmak Küme Evleri, Ödemiş Yolu ve Tozlu Yaylası Küme Evleri bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760715’tir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Ovacık ve Tekke mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760718’dir.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Birgi Mahallesi’nin Çörekbaba Küme Evleri, Hacı Osman Sokak, İrimağzı Küme Evleri, Şaşallı Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri ve Zeytinucu Küme Evleri bölümlerinde, Gerçekli Mahallesi’nin Çörekbaba Küme Evleri ve Topçukuyu Küme Evleri bölümlerinde, Üçkonak Mahallesi’nin Aşağı Konak Küme Evleri, Taşpazar Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri, Üçkonak Sokak ve Zeytinucu Küme Evleri bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760793’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca, Çayır, Demirdere, Güney, Hamam, Küçükören ve Küre mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çamlıca Mahallesi’nde Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu, Çayır Mahallesi’nde Ataman Küme Evleri, Boy Deresi Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu ve Küçükormanlar Sokak, Demirdere Mahallesi’nde Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu, Güney Mahallesi’nde Güney Küme Evleri ve Mendegüme Küme Evleri, Hamam Mahallesi’nde Köşk Ödemiş Yolu ve Mendegüme Küme Evleri, Küçükören Mahallesi’nde Başören Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu ve Küçükören Küme Evleri, Küre Mahallesi’nde ise Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü ve Küre Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3760964’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Gölcük Mahallesi’nin Ada Sokak, Akyüz Sokak, Ayar Sokak, Aysun Sokak, Başakın Sokak, Baygın Sokak, Bayram Sokak, Belediye Sokak, Bengisu 1. Çıkmaz Sokak, Bengisu Caddesi, Bozkurt Sokak, Büyükoluk Sokak, Çavdar Sokak, Cesur Sokak, Cevizli Sokak, Çiçek Sokak, Çifte Cevizler Sokak, Çınardibi Sokak, Dağ Sokak, Demirel Sokak, Doğa Sokak, Dostlar Sokak, Duyal Caddesi, Eren Dede Sokak, Geyik Sokak, Göl Sokak, Gönül Sokak, Hacı Köse Sokak, İlkbahar Sokak, İpek Sokak, Islak Sokak, İsmet İnönü Caddesi, Kadir Sandık Sokak, Karakaş Sokak, Karakaya Sokak, Katmer Sokak, Kaymak Sokak, Kestane Sokak, Killidere Sokak, Kızılcık Sokak, Kurt Caddesi, Kuzey Sokak, Mavigöl Caddesi, Mehmet Özkan Sokak, Mehmet Selim Kiraz Sokak, Müezzin Muharrem Sokak, Müezzinler Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Ödemiş Gölcük Yolu Caddesi, Öncü Sokak, Örselli Sokak, Özkan Sokak, Sabahattin Şenocak Caddesi, Sazlı Sokak, Selim Sokak, Sevinç Sokak, Şimşek Sokak, Site 1. Sokak, Site 2. Sokak, Site 3. Sokak, Söğüt Sokak, Söğütdibi Sokak, Sönmez Sokak, Şükrü Saracoğlu Caddesi, Sünnetçioğlu Sokak, Tilkili Sokak, Turan Sokak, Yakamoz Sokak, Yamanlar Sokak, Yaylalı Sokak, Yücel Sokak ve Yüksel Sokak bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Tekke Mahallesi’nin Çepni Kırı Küme Evleri ve Çifte Cevizler Sokak bölümleri de kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761584’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nin İlkkurşun Küme Evleri ve İzmir Ödemiş Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761590’dır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Bozdağ Mahallesi’nin Büyükçavdar Küme Evleri, Gündalan Küme Evleri ve Küçükçavdar Küme Evleri bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761620’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İlkkurşun Mahallesi’nin İlkkurşun Küme Evleri bölümünde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761624’tür.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Çamlıca Mahallesi’nin Çamlıca Küme Evleri ve Köşk Ödemiş Yolu bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761632’dir.

18 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Demircili, Işık, Seyrekli, Şirinköy ve Yeniköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Demircili Mahallesi’nde Demircili Küme Evleri, Işık Mahallesi’nde Işıklar Küme Evleri ve Yukarı Aktaş Küme Evleri, Seyrekli Mahallesi’nde Seyrekli Küme Evleri, Yeniköy Mahallesi’nde ise Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sokak, Yeniköy Kahveleri ve Yeniköy Küme Evleri etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3761675’tir.

BUCA

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Akıncılar Mahallesi’nin 506. Sokak bölümünde, İnkılap Mahallesi’nin 506. Sokak, 506/1. Sokak, 506/2. Sokak, 506/3. Sokak, 506/4. Sokak, 506/5. Sokak, 506/6. Sokak, 506/7. Sokak, 506/8. Sokak, Aydın Hatboyu Caddesi ve Otobüs Durağı bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3760844’tür.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Efeler Mahallesi’nin 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 336. Sokak, 338. Sokak ve Menderes Caddesi bölümlerinde, Vali Rahmi Bey Mahallesi’nin 315. Sokak, 317. Sokak, 319. Sokak, 336. Sokak ve Menderes Caddesi bölümlerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761587’dir.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.00 arasında, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ekim Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3761589’dur.