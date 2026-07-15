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ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası Haber Videosunu İzle
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
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ABD ordusundan yapılan yeni açıklamada, "İran'a askeri kabiliyetlerini azaltmaya yönelik yeni saldırılar başlattık" ifadeleri yer aldı. ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

ABD'nin İran'a yönelik 7 Temmuz'da yeniden başlattığı saldırılar ve İran'ın ABD'ye misillemeleri, bölgeyi yeniden yangın yerine çevirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik yeni saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00’te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.

"DURUM ODASI"NDA TOPLANTI İDDİASI

Öte yandan; Amerikan Axios haber platformunun konuya ilişkin bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump dün Durum Odası'nda ABD’li yetkililerle toplantı düzenledi. "İran’a karşı Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha büyük çapta bir saldırının ele alındığı" iddia edilen toplantıda, "Hürmüz Boğazı'ndaki İran hedeflerine yönelik saldırılara ek olarak İran'daki stratejik hedeflere yönelik daha yıkıcı saldırılara ilişkin yeni planlara odaklanıldığı" öne sürüldü.

Toplantıya, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yanı sıra Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin de katıldığı belirtildi.

Trump, dün Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etmişti.

İRAN: ABD'NİN SON SALDIRILARINDA 30'DAN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı. "Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Muhacerani, hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Muhacerani, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerin İran'ın "kalbi ve can damarı" olduğunu vurguladı.

Fahrettin Öztürk
Fahrettin Öztürk
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

özgür İran sadece İran halkı tarafından gerçekleşebilir Hadi İran halkı ayakanin bu yobaz rejime karşı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıfoamer sponge:

SEN HİÇ IRAN'A GİTTİN Mİ

yanıt0
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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Senin zihniyetin iyi değil Allah ıslah etsin

yanıt0
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