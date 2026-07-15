Ahbap Derneği soruşturmasında avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı. Güner ifadesinde Haluk Levent ile tanışıklığının yüklü miktarda yaptığı deprem bağışından sonra başladığını söyledi. Güner, "Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait İBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı parayı gönderdim. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Ece Güner'in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

"Haluk Levent'in avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım"

Avukat Ece Güner etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söylediği ifadesinde "Banka hesabımda yaklaşık olarak 1 milyon dolar civarında birikimim bulunmaktadır. Bunun dışında ise yurt dışında tam miktarını hatırlamamakla birlikte yüz bin dolar civarında birikimim olduğunu hatırlıyorum. Bu zamana kadar Güner Hukuk Bürosu dışında hiçbir yerde çalışmadım. Ben Ahbab derneğinin bir yardım kuruluşu olduğunu biliyorum. Ben bu derneğe son 5-6 yıldır bağış yapmaktayım. Özellikle deprem zamanında yüklü miktarda bağışlarda bulundum. Ben Ahbap derneğinin kuruluş ve yapısı ile ilgili hiçbir bilgi sahibi değilim sadece Haluk Levent'i ünlü biri olarak ve hayırsever biri olduğu için ismen tanıyorum. Ben yapmış olduğum bağışları sosyal medya üzerinden verilen iban numaraları üzerinden gerçekleştirdim. Ahbab derneğinin hesaplarının kimler tarafından kullanıldığını bilmiyorum. Ayrıca ben ne bu derneğin ne de Haluk Levent isimli şahsın avukatlığını ve danışmanlığını yapmadım" dedi.

"Benden borç paralar istemeye başladı"

Güner ifadesinin devamında "Haluk Levent'i ünlü biri ve hayırsever olduğunu düşündüğümden kaynaklı olarak tanımaktaydım. Hatay depremi sonrasında ben yüklü miktarda bir bağış yapmıştım. Benim bağışlarım sonrasında Haluk Levent isimli şahıs bana telefon numaramdan ulaştı. Beni ziyaret ederek bir kahvemi içmek istediğini söyledi. Ben de yaptığım yardımların görülmesini duyulmasını çok istemiyordum. Haluk Levent'in benimle görüşmesinin çok istememiştim. 2023 Mayıs Haziran ayları arasında Haluk Levent elinde bir çiçek buketiyle ofisime geldi. Kendisiyle ilk yüz yüze tanışmam bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra da kendisi deprem bölgesinde yaşanan problemlerden ötürü bahaneler sunarak benden borç paralar istemeye başladı. Benden ilk etapta 300-400 bin dolar civarında para istedi. Benim de o dönemde İstinye parktan ev alma planlarım bulunmaktaydı. Bankada da yüklü miktarda boşta duran naktim vardı. 300-400 bin dolar parayı Haluk Levent'in söylemiş olduğu kişilerin hesaplarına dolar bedelleri yazılı olarak borç açıklamasıyla yolladım. Haluk Levent dediği tarihte borcunu, parayı yolladığım hesap sahibi kişiler üzerinden ödedi. Bu olayın aynısı iki hafta içinde yine deprem bölgesindeki acil yardımlarla alakalı olarak su, ekmek, yemek gibi acil ihtiyaçların dernek üzerinden faturalandırılamaması gerekçesiyle nakit problemi yaşadıklarını tekrardan iki haftalık borç olarak benzer bedeli benden istedi. Ben de aynı şekilde Haluk Levent'in göndermiş olduğu kişilerin hesabına parayı transfer ettim. Ben Haluk Levent'e niye bu kişilerin hesabına para gönderiyorum diye sorduğumda bu arkadaşların sahada olduğunu ve acil olarak o bölgede kullanılacağı için bu şekilde bir yol izlediğini söyledi. Bu yollamış olduğum tutarı da iki üç hafta içerisinde geriye ödedi. Bu şekilde benim güvenimi kazandı" ifadelerini kullandı.

"Sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı"

Güner ifadesinin devamında "2023 yılı Ağustos ayı gibi Haluk Levent ile görüşmemizde Ankara'da Ahbab derneğinin öncülüğünde büyük bir teknoloji parkının kurulacağını ve bunu bir hayırsever iş adamının üstlendiğini ve bu iş adamının 3 milyon dolar civarında yardımı olacağını bahsetti. Bu iş adamının daha sonra bir vergi problemi nedeniyle geçici olarak parasının bloke olduğunu söyledi ve Ahbap derneği olarak bu projeyle ilgili bir çok taahhütte bulunduklarını gerçekleştiremezlerse dernek adına büyük bir yıkım olacağını ve davalar açılabileceğini derneğinin isminin kirlenebileceğini söyledi. İlk etapta benden 3 milyon dolar borç istedi. Ben de bu kadar bir paramın olmadığını söyledim. Sonra uzun süren ısrarlarla tekrar tekrar beni aradı. Bende daha önceden vermiş olduğum borçları süresinde geri ödediği için kendisine güvenerek ilk etapta Haluk Levent'in bana yollamış olduğu başka şahıslara ait İBAN numaraları üzerinden 1 milyon dolar civarı paranın TL karşılığını açıklamasına dolar miktarı ve borç açıklamasıyla gönderdim. Teknoloji parkı için bağış yapacağı söylenen iş adamının Ahbap derneğine bağış yapacağını ancak benden istemiş olduğu paranın bağış değil de borç olduğu için derneğe değil de bu parayı kişi hesaplarına göndermemi istedi. Sonrasında bu bahse konu iş adamından bağış parası geldiğinde benim yollamış olduğum geçici borcu bana geriye ödeyeceğini beyan etti. Bir aylık süreç geçtikten sonra bana borcunu ödemedi. Bana bahaneler sundu bana yaklaşık üç ay sonra borcu ödeyebileceğini söyleyerek uzun uzun hikayeler anlattı. Benden borcunu ödememesine rağmen tekrar tekrar ilave borç taleplerinde bulundu. Bana sürekli kendisinin ve ailesinin sağlığıyla alakalı acıma hissi uyandıran hikayeler anlatırdı. Bunun sonrasında Haluk Levent benden tekrar borç para talebinde bulundu. Ben de üç beş kalemde daha önce vermiş olduğum 1 milyon dolar borcun üzerine toplam 570 bin dolar karşılığı TL olarak ve yine açıklamasında her birinin dolar bedeli ve borç olduğu belirterek yolladım. Yani kendisine toplamda 1 milyon 570 bin dolar karşılığı TL olarak borç para vermiş oldum. Haluk Levent ile bu 1 milyon 570 bin dolarlık borcu için kendi imzasıyla bir tutanak altına aldık. Haluk Levent bu borçları uzun süren uğraşlar sonucunda yaklaşık bir yıl kadar sonra dolar karşılığı tam olmasa da peyderpey bana vermiş olduğu IBAN lar üzerinden TL olarak karşılığını geriye ödedi. Haluk Levent'e imzalatmış olduğum tutakları avukatların eşliğinde tarafınıza savcılığa gönderilmek üzere sunuyorum. Bu vermiş olduğum ve sürüncemede kalan borçları alabilmek için avukat olan dayım devreye girdi ve Haluk Levent'e borcunu ödemezse hukuki yollara başvuracağımızı söyledikten sonra kendisi bana borçlarını peyderpey ödemeye başladı. 2024 yılı yaz ayları gibi benim borçlarımın tamamına yakınının dolar karşılığını TL olarak ödedi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı