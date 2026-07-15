Fidan: FETÖ'nün kullanım değeri bitti ama kirli güç odaklarıyla iş birliği yapıyor

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olduğunu belirterek, "Buna rağmen devlete ve devleti yöneten halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini yürütmektedir. Bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da bir iş birliği içerisindedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın Przemysl şehrindeki tren istasyonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümüne değinerek başlayan Bakan Fidan, 2016'dan bu yana geçen süreci değerlendirdi. 15 Temmuz ve sonrasında devletin ve milletin adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girdiğini belirten Fidan, içerideki ve dışarıdaki terör şebekelerine, bilhassa FETÖ'ye yoğun bir darbe vurulduğunu söyledi. Fidan, FETÖ'den ayıklanan devletin hızlı bir şekilde asli kodlarına dönerek milletin hizmetine girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin sarsılmaz iradesinin kavileşmesinin, FETÖ'nün sistemden temizlenmesinde büyük rol oynadığını vurgulayan Fidan, "İnşallah alacağımız tedbirler, yapacağımız düzenlemeler ne bugün ne gelecekte tekrar bu türden yapıların sistem içerisinde yer almamasını temin edecektir. Bütün gayretimiz bu yönde" dedi.

Fidan, önceki görevlerinde FETÖ ile farklı bir çerçevede mücadele ettiklerini, mevcut görevinde ise örgütün uluslararası alanda hiçbir yerde barınamaması, gayrimeşru ajanlık faaliyetleri ile Türkiye aleyhine yıkıcı eylemlerine devam etmemesi için gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

'ÖRGÜTE BAŞKALDIRMALARI GEREKİYOR'

FETÖ'nün artık kullanım değeri bitmiş bir yapı olmasına rağmen devlete ve halkın seçtiği lidere karşı mücadelesini sürdürdüğüne dikkat çeken Bakan Fidan, örgütün bunu yaparken uluslararası kirli güç odaklarıyla da iş birliği içerisinde olduğunu dile getirdi. Bu durumu 'bir zillet' olarak niteleyen Fidan, örgüt yöneticilerinin yurt dışında sürgün hayatı yaşayan bir kitleyi adeta rehin tuttuğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bunların tekrar aslında uyanıp, illüzyondan çıkıp gerçek hakiki vatan sevgisini, hakiki dini düşünceyi, yaşantıyı tekrar hissedip vatana millete sadakatle tekrar geri dönmeleri ve örgüte başkaldırmaları gerekiyor. Örgüte başkaldırmayan bu taban var olduğu sürece örgüt bunların varlığını kullanarak yabancı servislere hizmet etmeye devam edecek, kendi piyasa değerini buradan yürütecek. Ama inşallah memleketimiz, milletimiz, devletimiz tarihi stratejik kültürüyle, anlayışıyla, derinliğiyle FETÖ ile mücadelede nasıl başarılı olduysa bundan sonraki bütün buna benzer ataklarda da başarılı olacağına yürekten inanıyorum."

KİEV'E 10 SAATLİK TREN YOLCULUĞU

Açıklamalarının ardından Kiev'e geçeceklerini ve hava sahasının kapalı olması nedeniyle 10 saatlik bir tren yolculuğu yapacaklarını belirten Fidan, Ukrayna konusundaki diplomatik temaslarına da değindi. Geçen ay Moskova'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ilettiklerini ve devam eden savaşla ilgili Rus mevkidaşları ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den perspektif aldıklarını hatırlatan Fidan; Trump'ın ziyareti, hemen ardından gerçekleştirilen NATO zirvesi ve son olarak Paris'teki Gönüllüler Koalisyonu toplantısında da Ukrayna konusunun merkezde olduğunu aktardı. Fidan, Cumhurbaşkanı adına bulunduğu Paris'te Avrupalı liderlerle bir araya gelerek sürekli bir görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

'TÜRKİYE, SAVAŞ NASIL DURDURULUR KULVARINDA'

Avrupa cenahında savaşa genellikle 'Savaş çabaları nasıl desteklenir?' ve 'Savaş nasıl durdurulur?' şeklinde iki ayrı kulvardan yaklaşıldığını belirten Bakan Fidan, Türkiye'nin savaşın başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın perspektifiyle 'Savaş nasıl durdurulur?' kulvarında yoğun bir çaba gösterdiğinin altını çizdi. Kiev ziyaretinin hedeflerine ilişkin konuşan Fidan, "Bu seyahatte de açıkçası Ukraynalı mevkidaşlarımızın ve Sayın Devlet Başkanı Zelenskiy'nin fikirlerini birinci elden tekrar alarak, Cumhurbaşkanımızın da mesajlarını ileterek ve bizim kendi gözlemlerimizi tabii aktararak; yani ne düşünüyoruz, nasıl bakıyoruz, onu taraflara anlatmak şu ana kadar her zaman için olumlu bir sonuç verdi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl İstanbul'da Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yaptığını anımsatan Fidan, öncesinde de esir takası ve Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini mümkün kılan tahıl anlaşması gibi çeşitli bir araya getirici ve kolaylaştırıcı faaliyetleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. Bütün bu adımların üst üste bina edilerek bugüne gelindiğini vurgulayan Bakan Fidan, gerçekleştirilen bu ziyaretin de yürüyen çabalara olumlu bir katkı yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı