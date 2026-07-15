Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı.

Çankaya Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 30 şüpheli hakkında karar verildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 24 İSİM TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ve aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de bulunduğu şüphelilerden 24'ünün tutuklanmasına karar verildi. Geriye kalan 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemi yapılmış, bu doğrultuda 30 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Hüseyin Can Güner

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Kaynak: Haberler.com