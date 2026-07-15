Milas'taki orman yangını 2'nci gününde

YANAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Milas'ta dün çıkan ve bugün büyük ölçüde kontrol altına alınan orman yangınında ilk belirlemelere göre 850 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Orman yangınında zarar gören alanlar, dronla görüntülendi. Mavi ile yeşilin birleştiği ilçenin yakınlarındaki orman, gri renge büründü.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı