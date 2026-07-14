Ankara elektrik kesintisi! 14-15 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 14 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1118, 1113 ve 1118/1 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1400/2, 1400/8, 1400/3, 1400/4, 1399/8, 1400/5, 1346, 1326, 1331, 1314, 1399/9, 1399/4, 1315 ve 1316 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1374/4, 1376, 1378, Şehit Hacı Osman Dugan, 1052, 1205 ve 1372 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Arılık, Kovan, Şehit Ömer Halisdemir, Bebek, Turgut Özal, Cephe, Toplum, Arama ve Şehit Cemalettin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakız Ağacı ve Tatlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Malazgirt, Altınpark, Şahiner, Çamlıtepe, Harman ve Kutluk sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sarıçam, Tepeüstü, Şahiner, Fikir, Harman ve Çamlıtepe sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakız Ağacı, Tatlar Köyü, Çayırözü ve Tatlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Malazgirt, Altınpark, Erda, Harman, Omaç, Ulutan ve Şehit Ömer Halisdemir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çevreli, Şehit Bülent Ay, Derme, Duygulu, Kara Ahmet, Dik ve Uzayan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Marangozlar 1, Akyazı 4, Akyazı 5, Demirciler Sitesi 4, Demirciler Sitesi 6, Demirciler Sitesi 2, Akyazı, Demirciler Sitesi 1, Demirciler Sitesi 3, Alparslan Türkeş, Şeyh Şamil ve Akyazı 6 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahamzalı, Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, 4200, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar ve Çavuşlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mahmut Yesari, Ebüzziya Tevfik ve Prof. Dr. Aziz Sancar sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4903. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Necatibey, Fevzi Çakmak 2 ve Gazi Mustafa Kemal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.10 ile 18.10 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3276, 3318, 3363, 3313, Alacaköy Kooperatif Serpme Evleri, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, 4899, 3408, 5091, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, Alacaatlı, 3349, 3407 ve Alacaatlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5404, 5403 ve 5399 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Mahallesi, 1683, 1682, Ertuğrul Gazi ve Tuğrul Bey bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Etkilenecek cadde ve sokak bilgisi açıklanmamıştır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3275, 5101, 3407, 3412 ve 3438 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Prof. Dr. Aziz Sancar, Çankaya, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Mahmut Yesari ve Cemal Nadir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.45 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5415, 5423 ve 5398 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar, 406, Bağlıca, Dumlupınar Bulvarı, 2718 ve 2716 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacı Bektaşı Veli ve Hafsa Sultan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Uğur Mumcu’nun, Kahraman Kadın, Çehre, Kaptanpaşa, Çayhane ve Turgutlu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2661/1 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2683, Ahmet Vehbi Koç, S. Saltoğlu ve 2691 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2694 ve 2694 Ergönül Kooperatifi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ceyhun Atuf Kansu ve Tekstilciler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Mahallesi, 5585, 5584 ve 1710 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2683. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Hikmet Özer, 2235, 2223 ve Elvan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2212, 2204, 2203, 2205, 2214, 2226, 2219, 2215, 2216, Elvan, 2225, 2206, 2217, 2232 ve 2201 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitler, 2066 ve Şehit Hikmet Özer bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Hisarlıkaya, Ballıkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5228, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, Emek Birikim 74/2 ve 75/2, 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243 ve Ballıkuyumcu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çambayırı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar, 406, Bağlıca, Dumlupınar Bulvarı, 2718 ve 2716 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Belpınarı ve 1036 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yapracık Mahallesi ve Yapracık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Göçmen ve Kızılelma sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezrası, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Etimesgut, 1081, 1031, 1085, 1037 ve Belpınarı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahamzalı, Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler, Kömürcü, 4200, Boyacılar Dostlar Çiftliği, Tohumlar ve Çavuşlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 838, 885, 849, 881, 847, 837, 848, Şehit Oğuz Kağan Usta, 845, 843, 850, 846 ve 844 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacımuratlı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1680, Hacımuratlı ve Gökçehüyük bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 4302, 26, 15, Sil 23, 1, 2, Karapınar, Bağlar, 4304, Fatih, 19, 23, Fatih Caddesi ve Merkez Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3818, Cumhuriyet, 3823, 3805 ve 3814 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Saray Bosna Sitesi, Beşbin, 2607, 2608, Ihlamur, Tulumtaş, 2604 ve Bahşili Yeşil Vadi Kooperatifi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1002, 999, 1001 ve 998 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcaşar, Bilgen, 4235, 1002, Bağlar, Vakıf, Susam, 4231, 4214, Memiş, 4242, Esertepe, 4234, 1055, 4241, 4239, 4237, Kaya, Demir, Reyhan ve Turgut Özal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 17, Merkez Mahallesi, 26, 15, 11, 8/1, 18, 12, 1, 13, Fatih, 3, 20, Ankara, 4 ve Bağlar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1682/1, Atatürk, 1681, 6045, 6047, 1683, 6030, Kırım, 6036, 6034, 6048, 6037, 6040, 6042, 6054, 6033, 6052, 6031, Çataltepe Kuzey, Cumhuriyet, 6032, 6039, Mehmet Akif Ersoy, Haymana, 6035, 1684, 1680, Ankara, Rumeli, 6038, Kafkasya, Mareşal Fevzi Çakmak, 6043, 6049, Gökçehüyük ve 6051 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1680, Dosa, 1099, Hüdaverdi, Sevgi Çiçeği, 1720, Ballıkpınar Mahallesi, Dosa Sitesi, 1730, Haymana, Adalararası, Hacıhasan, Kardelen Evleri, Ballıkpınar Küme Evleri, Haymana Küme Evleri, Hacılar, Hacılar Küme Evleri ve Karşıyaka Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41, 5, 50, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 49, 30, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara, 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358 ve 23 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1722, Hüdaverdi, 1719, 1714, 1744, 1714/2, Haymana, Ballıkpınar Mahallesi, 1429, Ballıkpınar Küme Evleri, Hacılar Küme Evleri, 1449 ve 1454 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KALECİK

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 14.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kayıkbayırı ve Gökdere bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hisarcık bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bodurlar, Tavşancık, Ahmetadil, 1. Oyumiğde, Keklicek, Gökçeören, Gölköyü, Buğra, İbni Sina, Yeniçöte, Şeyhler, Kargın, Akkuzulu, Yıldız, Yıldız Küme Evleri, Eskiçöte, Küçükali, İmam Hüseyin, Kapaklı, Ömercik ve Kargın Küme Evleri bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1226, 1227, Molla, Baltacılar, 1229, Ufuktepe, Şehit Süleyman Efe, Gümüş ve Bilirler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahatlar, Hocalar, Belen, Buğralar, Beşevler, 2. Küme Çukurören, Çörten, Dökük, Yayla Ahatlar, Çal, Tepe, Tokar, Ferah, Mandıra Bökeler, Mandıra Özmüş, Aşağı Yılanlı, Alıçbaşı, Karadağ, Merkez Yediören, Merkez Elvanlar, Ahmetler, Aşağı Dörtkonak, Öreniçi, Camili, Eldelek, Güney Yayla, Güney, İnceöz, Eskice, Mandıra Osmansin, 2034, Merkez Yoncatepe, Yukarı Dörtkonak, Güney Tatlak, Kuzey Tatlak, Güney Dağkuzören, Merkez Bökeler, 3. Küme Çukurören, Dedem Çayırı, Akpınar Çatağı, Kuzey Yayla, Ören, Kuzey Dağkuzören, Yahşihan Yaylası, Gürağaç, Yayla Elvanlar, Benli Yayla, Yayla Yılanlı, Çit, 1. Küme Çukurören, Çift, Yayla Eldelek, Yayla Dörtkonak, Yayla İnceöz, Yayla Sarıkavak, Yayla Özmüş, Özmüş, Kurt, Hatıplar, Benli Yaylası Küme Evleri, Orta, Yılanlı, Doğanlar, Yayla Buğralar, Yayla Bökeler, Yukarı Sarıkavak, Merkez Osmansin, Muratlar, 13, 115, Fuzuli, Bakırlı, Göl, Benli Yaylası Çukurören ve Aşağı Sarıkavak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1230, 1346, 1228, 1229, 1224, 1225, Molla, Sevenler, 883, 1226, 1223, Gümüş, Bilirler, Ergül, Gökçe, Şehit Süleyman Efe, Saklambaç, Güze ve İsmail Gülgeç bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özgürlük, Bağdat ve Esenler sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aktaş, 1015, 1010, 79, Kazım Karabekir, Toraman, Yeni Karaköy, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Binali Yıldırım, Ulubatlı Hasan, Çayır Yolu, 65, Yuva, 1, Sirkeli Yeşilova, İkipınar, 108, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Toraman, Kızılca, Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka ve Karaköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 340, 1389/1, 1389/2, 413, 416, 337, 417, 1387, Taşocağı, 411, 338, 409, Çambaşı, 1390, 1391, 326, 318, 414, 412, 410, 1388, 329, 761 ve 1389 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 850, 843/1, 836/3, 868, 841, Başkent, 846, 858, 845, 865, 844, 860 ve 660 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 663, 654, 834 ve 657 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pasinler, 1336, 1350/2, 1340, 1346, 1335, 1339, 1344, Gaziler, 1246, Mehtap, 1337, 1357, 1353, 1355 ve 1354 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1361/1, 540, 542, 1363, 1320, 1361/3, 1364, 1362, 1323, 1322, 1291, 1367, 340, 1361, 1360, 1366, 1318, 541, 1359, 1358, 1365 ve 1368 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 807. Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 540, 801/8, 804, 801/1, Başkent ve 772 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Barış, Balıkçılar, Radar, Çağlayan, Güzelyurt, Okul, Aziz, Recep, Hasgül, Çoraklık, Motor, Can, Güler, Saban, İnönü, Aydemir ve Burak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Silen, Altın, Güniz, Batur, Kent, Hoca Ahmet Yesevi, Şirin, Bağlum, Park, Ali Aşlar, Serik, Şahin Öz, Tuna, Sağlık, Sema, Cihan, Yaprak, Mareşal Fevzi Çakmak, Akış, Beyazıt, Kartalcık, Yabangülü, Sakarya, Sabit, Mezarlık, Çaylak, Akdağ, 976, Onur, Akbağ ve Mithatpaşa bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİNCAN

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahatlar, Hocalar, Belen, Buğralar, Beşevler, 2. Küme Çukurören, Çörten, Dökük, Yayla Ahatlar, Çal, Tepe, Tokar, Ferah, Mandıra Bökeler, Mandıra Özmüş, Aşağı Yılanlı, Alıçbaşı, Karadağ, Merkez Yediören, Merkez Elvanlar, Ahmetler, Aşağı Dörtkonak, Öreniçi, Camili, Eldelek, Güney Yayla, Güney, İnceöz, Eskice, Mandıra Osmansin, 2034, Merkez Yoncatepe, Yukarı Dörtkonak, Güney Tatlak, Kuzey Tatlak, Güney Dağkuzören, Merkez Bökeler, 3. Küme Çukurören, Dedem Çayırı, Akpınar Çatağı, Kuzey Yayla, Ören, Kuzey Dağkuzören, Yahşihan Yaylası, Gürağaç, Yayla Elvanlar, Benli Yayla, Yayla Yılanlı, Çit, 1. Küme Çukurören, Çift, Yayla Eldelek, Yayla Dörtkonak, Yayla İnceöz, Yayla Sarıkavak, Yayla Özmüş, Özmüş, Kurt, Hatıplar, Benli Yaylası Küme Evleri, Orta, Yılanlı, Doğanlar, Yayla Buğralar, Yayla Bökeler, Yukarı Sarıkavak, Merkez Osmansin, Muratlar, 13, 115, Fuzuli, Bakırlı, Göl, Benli Yaylası Çukurören ve Aşağı Sarıkavak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karakoyunlu, Tekke Küme Evleri ve Girmeç bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gicik, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 554, 564, Kayı, 534/1, 530/1, 538, 525, 524, 528, 536, 537, 38, 535, 37, 532, 543, 561, 1117, 42, 540, 531, 529, 555, 1110, 1123, 532/1, 545, 560, 556, 557, 40, 548, 546, 544, 44, 553, 521, 542, 551, 539, 563, 520, 550, 541, 559, 558, Adnan Menderes, 45 ve 547 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, Döner, Mermer, Leylak, Kartal, Fırat ve Bosna bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bosna, Ender, Kaya, Şehit Fatih Tezel, Ayaş, Derya, Elmas ve Engin sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Hisarlıkaya, Ballıkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5228, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5231, 5230, 5281, 5282, 5280, 5273, 5249, Emek Birikim 74/2 ve 75/2, 5242, 5235, 5248, 5225, 5241, 5243 ve Ballıkuyumcu Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Tepebaşı, Bacı Yolu, Temelli, Bağcı, Özlem, Sebat, Kuzgun, Atmaca, Mehmet Reis, Kapuska, Sicim, Kutsal, Reşitpaşa, Nene Hatun, Aktopraklık, Sakin, Okul, Oğuz, Mor, Öğretmenler, D 200 Karayolu, Miraç, Fatih, Berke, Dicle, Hürriyet ve D 200 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar, 406, Bağlıca, Dumlupınar Bulvarı, 2718 ve 2716 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu, Akçaören ve Ayaş Ankara bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu, Türkobası, Esenler Mezrası, Gökler, Anayurt, Kesiktaş, Tatlar Köyü, Polatlar, Çiçektepe, Esenler ve Yeni Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakız Ağacı, Tatlar Köyü, Çayırözü ve Tatlar Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

YENİMAHALLE

14 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.10 ile 18.10 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3276, 3318, 3363, 3313, Alacaköy Kooperatif Serpme Evleri, Dodurga Köyü Yolu, 2866, 3346, 4899, 3408, 5091, 4900, 4903, 4956, 4897, 4939, Alacaatlı, 3349, 3407 ve Alacaatlı Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sarıçam, Tepeüstü, Şahiner, Fikir, Harman ve Çamlıtepe sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5, Bey, Güllüpınar, Orta, Ören, Dere, Hacılar, Kavak, Ekincik, Ötedağ, Soğukoluk, Merkez, Ova, Karabük, Çamdibı, Hasanlar, Aşağı, Bürümcek, Evkadı, İmatlar, Kavakköy ve Yukarı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.