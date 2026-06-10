Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay mevkisi, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 1276, 1288, 1287, 1286, 1236 ve 1298 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı mevkisi, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel mevkisi, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında 1240, 1074/1, 1069, 1260, Şehit Hacı Osman Dugan, 1060, 1066, 1255, 1282, 1096, 1244, 1064, 1248, 1258, 1252, 1245, Şehit Ertuğrul Kocaer, 1237 ve 1247 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Burhan Demirbaş, Aşağı Yerleşim, Aşağı Şabanözü, Karakoyunlu, Beylik Şabanözü, Kuzuluk Şabanözü, Tekke Küme, Aşağı Gençali, Çiftlikler, Avşar Küme, Oğuzlar Mevsimlik İşçiler, Orta Şabanözü, Yeni Şabanözü, Ahlatlı, Gençali, Hıdırşeyh, Yolun Altı Müslüm, Yolun Üstü Müslüm, Güreş, Karşıyaka, Kuşlar Şabanözü, Aşağı Sarıoba, Yukarı Sarıoba, Yukarı Yerleşim ve Oğuzlar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülamı, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen ve Emek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Akkaya, Fatih Sultan Mehmet, Köroğlu, Çiğdem, Savaşlar, Oğuz, Lale, Ahmet Çavuş, Şehit Ayhan Oğuz, Pamuk Dede, Şehit Necibettin Altay, Mehmet Çavuş, Koca Muhtar, Sancakcılar, Menekşe, Ankara, Yunus Emre, İmamoğlu, Beğböğrek, Oğuz Kaan, Öksüzler, Gazi Ali Çavuş, Barbaros, Sorgun, Alperenler, Yağmur Baba, Sele, Karagöz, Atatürk, Semerci ve Ahmet Onbaşı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Başayaş bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Başayaş bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Bayat bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ayter Sitesi, Kavak, Emine Tevfika Ayaşlı, Ayaş Polatlı Yolu ve Ova Bağları bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında Bayat bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında Bayat bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Türk Kızılayı, Dumlupınar, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet, Havacılar Lojmanları, Kara Lojmanları, Şeker Fabrikası Lojmanları ve Dumlupınar Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Başbereket ve Ayaş Ankara çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında Hamzalar, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Dik Çakmak, Yenice, Çeşme Çıkmazı ve Alaaddin bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında Hidayet Başal, Çeşme Çıkmazı, Lale, Yenice, Alaaddin, Mağaralar Çıkmazı ve Çukur Çeşme çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Dibekören ve Fasıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Fevzi Çakmak, Kumru, Sümbül, Hoşebe, Aydın, Hastahane, Nergis, 100. Yıl, Gül, Leylak, Kekik ve Zambak çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında Akşemseddin, Büyük Yokuş, Müftüzade İzzet Efendi, Merdivenli, Beytepe ve Kayhan Güven çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 6124, 6109, 6106, 1278, 6111, 6105, 6102, 6113, 6123 ve 6100 numaralı sokaklar ile Ankara, Kaba Sinanlı mevkisi, İkizce ve Topaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 3058, 2939, 3045, 3059, 3062, 3066, 3064, 3068, 3063 ve 3061 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında Doğan Taşdelen ve 2968 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Yavuz Bülent Bakiler, 2979, 2983, Yörük Ali Efe ve 2981 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında Cemre, Libya ve Çaldıran çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay mevkisi, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Davdanlı, Abazlı, Evciler ve Karahasanlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında 3222 ve 3297 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında 3143, 3171, 3142, 3141, 3140, 3146 ve 3137 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında 5009, 4981 ve 3381/3 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında 6124, 6109, 6106, 1278, 6111, 6105, 6102, 6113, 6123 ve 6100 numaralı sokaklar ile Ankara, Kaba Sinanlı mevkisi, Çınarpınar Gelin Kayası mevkisi, Duru Coşkun, İkizce ve Topaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 1634, 1621, 1613, 1599, 1623 ve 1631 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.00 arasında 1628, 1630, 1621, 1623 ve 1627 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 665, 554, 555, Karataş ve 555. Cadde çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Kömürcü bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2483 ve Doğan Taşdelen çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında Bağlıca, Belpınarı, 1138, 1144, 1140, 1134, Karatuz ve 1366/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 2211, 2215, 2213, 2206, 2207, 2214, 2202 ve 2212 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay mevkisi, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında 804, Elvankent Banka Konutları ve 800 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 18.00 arasında Derya, Emlak, Leylak, Mini, Polatlı 1, Tuna, Funda, Bahçe, Kartal, Çapa, Kaya ve Nergiz çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Türk Kızılayı, Dumlupınar, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet, Havacılar Lojmanları, Kara Lojmanları, Şeker Fabrikası Lojmanları ve Dumlupınar Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında 2458, Dumlupınar Bulvarı, Fabrika, 2459, Havacılar Lojmanları, Etiler Mahallesi, Bahçekapı Mahallesi, Etimesgut Şaşmaz Yolu, Okul, Fatih Sultan Mehmet, İstasyon, Abdulhakhamit ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında 3254 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

Gölbaşı ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında Ankara, Andezit Kesme Taş Fabrikası, Karaoğlan ve Yurtbeyi bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 6124, 6109, 6106, 1278, 6111, 6105, 6102, 6113, 6123 ve 6100 numaralı sokaklar ile Ankara, Kaba Sinanlı mevkisi, İkizce ve Topaklı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 601, 612, 607, 607/1, 609, 604/1, 605 ve 590 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.00 arasında Haymana, 723, 729, Karşıyaka Mahallesi, 734 ve 730/1 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Tenis 2 ve 1086 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.00 arasında 777 numaralı sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, Fatih Caddesi, Sarıkaya ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı mevkisi, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel mevkisi, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Deveci 1 ve Deveci bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Köy İçi, Ankara Şehir Yolu, 2301, 2466, 2476, 2471 ve Tulumtaş çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 2437, Ankara Şehir Yolu, Köy İçi, 2301, Tulumtaş, 2442, 2431 ve 2432 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 15.30 arasında 6124, 6109, 6106, 1278, 6111, 6105, 6102, 6113, 6123 ve 6100 numaralı sokaklar ile Ankara, Kaba Sinanlı mevkisi, Çınarpınar Gelin Kayası mevkisi, Duru Coşkun, İkizce ve Topaklı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında Gölbek, Yayla Çiftliği, Durupınar ve Karacaören bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Avni Akyol, Bahçeli, Öcallar, Vurallar, Hanburun, Emirler, Akörençarşak, Yeniyapançarşak, Uğrusarı, Sarılar, Yüceller, Belçarşak, Yeni Yerleşim, Karşıyaka Sofular, Derekışla, Sofular, Gülbağı ve Yaylalıözü bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında 523, 530, 524, 527, 532, 531, İsmail Erçelebi, 494, 533, Azerbaycan Caddesi, 520, 529 ve 526 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli mevkisi, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay mevkisi, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Divrik, Devrek, Dimyat, Duman ve Erdoğan çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli mevkisi, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Polatlı

Polatlı ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Burhan Demirbaş, Aşağı Yerleşim, Aşağı Şabanözü, Karakoyunlu, Beylik Şabanözü, Kuzuluk Şabanözü, Tekke Küme, Aşağı Gençali, Çiftlikler, Avşar Küme, Oğuzlar Mevsimlik İşçiler, Orta Şabanözü, Yeni Şabanözü, Ahlatlı, Gençali, Hıdırşeyh, Yolun Altı Müslüm, Yolun Üstü Müslüm, Güreş, Karşıyaka, Kuşlar Şabanözü, Aşağı Sarıoba, Yukarı Sarıoba, Yukarı Yerleşim ve Oğuzlar bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Kuruçay mevkisi, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Beyceğiz Yolu Kuşçu, Yeniköy, 1547, Yayla, Kargalı Mücavir, Bağ Evleri, Fabrika, Medrese, Kargalı ve Kargalı Köy Yolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında Atatürk, Haymana, Botanik, Ankara, Aksu, Altunçanak, Esenlik, Ahırlıkuyu, Aydınlık, Mecnun, Tepecik, Park, Tayfun, Nazlı, Ada, Beşevler, Gözcü, Anıt, Yeşilçam, Boncuk, Ceren, İkizce, Oymak, Kaba Sinanlı mevkisi, Adalet, Esenler, Girne, Sıla, Dikilitaş, Esenbel mevkisi, Gurbet, Gazipaşa ve Yeşilbelde mevkisinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.30 arasında Yolun Altı Çekirdeksiz, Yukarı Yassıhüyük, Yeniköseler, Aşağı Yassıhüyük, Orta Yassıhüyük ve Kıranharmanı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Gülpınar, Aşağı Hacıosmanoğlu, Adatoprakpınar, Yukarı Hacıosmanoğlu ve Tüfekçioğlu bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında Babayakup ve Girmeç bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesinde 10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında 3704/1 ve 3703 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında Yuva Köyü bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında Yuva Köyü ve Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

10 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 95, İvedik, İstiklal, Şehit Cem Ersever, Âşık Çelebi, Şehit Rıfat Çelik, Cengiz, Araslar, Arif Hikmet, Ümit, Ahmet Hikmet, Bankacılar, Dilek, Melek, Ahmet Hamdi ve Ahmet Refik çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, 5611, 5615, 5606, 5612, Yenibatı Küme Evleri, 5602 ve 5613 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.

11 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 15.30 arasında 2. İnönü, Fatih Sultan Mehmet ve Susuz Mahallesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.30 arasında Anadolu çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 13.30 arasında İvedik, 967, 1566, 2450, Anadolu ve Seddülbahir çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Bahçekapı Mahallesi, Ayaş Ankara Yolu, Türk Kızılayı, Dumlupınar, Okul, Fabrika, Fatih Sultan Mehmet, Havacılar Lojmanları, Kara Lojmanları, Şeker Fabrikası Lojmanları ve Dumlupınar Bulvarı çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında Şehit Soner Çankaya, 1828, 1834 ve 1830 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında 1860, 1832 ve Ali Haydar Yuluğ çevresinde elektrik kesintisi yapılacaktır.