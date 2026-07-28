Haberler

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de

Zidane, Fransa'nın başına geçti! İlk maçı Türkiye'ye karşı Kocaeli'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zinedine Zidane oldu. Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başında ilk maçına Türkiye'ye karşı deplasmanda çıkacak.

Didier Deschamps ile olan birlikteliğine son veren  Fransa Milli Takımı'nda uzun süredir beklenen Zinedine Zidane dönemi başladı.

ZIDANE İLE 4 YILLIK İMZA

Fransa Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Zidane'nin getirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adam ile 2030 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi.

İLK MAÇI TÜRKİYE'DE

Son olarak İspanyol devi Real Madrid'i çalıştıran ve 5 yıl aradan sonra teknik direktörlük görevine geri dönen Zidane Zidane, ilk maçına Türkiyekarşısında çıkacak. A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile Kocaeli'de karşılaşacağı müsabaka 25 Eylül'de oynanacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar açıklaması

Mansur Yavaş ve Zeydan Karalar için sessizliğini bozdu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı

Türkiye Fransa'ya el uzattı, Macron kayıtsız kalamadı
Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı

Bakanlık harekete geçti: Sosyal medya ilanlarına ceza yağdı
Emniyet'in 46 yıllık yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı

Emniyette yeni dönem! 46 yıllık defter kapandı
Gülben Ergen Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İyilikten maraz doğar

Gülben Ergen ifade için adliyede: İlk sözleri bunlar oldu
Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosuyla ilgili sürpriz karar
Yıllık 37 milyon dolar kazanan Alperen Şengün'den ailesine servet değerinde hediye

Yılda 37 milyon dolar kazanan Alperen'den servet değerinde jest
Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu

Kayınvalidenin geline taktığı hediye düğüne damga vurdu